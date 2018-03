Ancora lezioni per il Corso gratuito di autodifesa per donne

Il corso si svolgerà ogni martedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30.

ASCOLI – Visto il successo ottenuto dal “Corso gratuito di autodifesa per donne”, promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, l’iniziativa proseguirà fino al 30 marzo.



Il corso è tenuto dall’istruttore Emanuele Conti e si svolgerà ogni martedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30.



E’ ancora possibile iscriversi e per maggiori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del corso (3288777737).



“Il corso di autodifesa – dicono i promotori dell’iniziativa – rientra nel progetto dell’U.S. Acli Marche “Donne in movimento” ed avrà l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere, ad esempio, tra pericolo reale e pericolo potenziale. L’iniziativa rientra inoltre nel quadro delle iniziative programmate nel territorio regionale al fine di promuovere l’attività fisica tra i cittadini in applicazione del Piano regionale della prevenzione”.



Per ulteriori notizie sull’iniziativa si può consultare il sito www.usaclimarche.com.