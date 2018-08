Ancora un appuntamento col progetto “Gli itinerari della fede”

Una camminata che è divenuta ormai un appuntamento fisso per podisti

MONTEPRANDONE – Anche quest’anno, in occasione della Festa di Sant’Anna, è stata realizzata una camminata che è divenuta ormai un appuntamento fisso per podisti provenienti da Marche ed Abruzzo come testimoniato anche dalla presenza all'iniziativa del vice sindaco Sergio Loggi. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto (Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) e con l’Associazione Sant’Anna nell’ambito del progetto annuale “Gli itinerari della fede” che sta toccando tante città della provincia di Ascoli Piceno e che andrà avanti fino a dicembre 2018. Il progetto, infatti, ha già permesso ai partecipanti di fare camminate che hanno coinvolto San Giorgio (a Cossignano), Niccolò IV e San Serafino da Montegranaro (ad Ascoli Piceno) e San Tommaso Becket a Montedinove, prossimo appuntamento mercoledì 8 agosto ad Ascoli Piceno con la “Camminata per Sant’Emidio”.