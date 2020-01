Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo al panel “Seminari nei territori” di Italia Direzione Nord

Milano e le province lombarde: continuare a crescere senza creare disuguaglianza? Il Coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Andrea Mascetti, ha partecipato come relatore al panel “Seminari nei territori” di Italia Direzione Nord

Il Coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Andrea Mascetti, è intervenuto come relatore al panel intitolato “Seminari nei territori”. Il focus dell’evento di Italia Direzione Nord, che ha visto anche la partecipazione di Mario Vanni, Capo Gabinetto di Giuseppe Sala, e Marco Giachetti, Presidente della Fondazione Policlinico, è stato il ruolo della città di Milano come propulsore d’Italia e la valorizzazione dei territori lombardi limitrofi.



Crescere senza disuguaglianza, l’intervento di Andrea Mascetti al panel “Seminari nei territori”



“Milano vive un momento straordinario ma a scapito di tutto il resto della Lombardia, tutto quello che c’è attorno viene a perdersi. Va recuperato e noi rappresentiamo Milano ma anche tutte le province lombarde che per noi sono un punto fondamentale”. È questa l’idea esposta dal Coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Andrea Mascetti, a proposito del ruolo del capoluogo lombardo all’interno dell’economia italiana. L’intervento è avvenuto durante il secondo giorno di Italia Direzione Nord, una serie di incontri e dibattiti che ha visto protagonista Milano il 2 e il 3 dicembre scorso, e che ha avuto l’obiettivo di discutere delle performance del capoluogo lombardo e del Nord all’interno del quadro di sviluppo italiano ed europeo. Il dibattito ha riguardato, inoltre, l’importanza della tutela dell’intero sistema delle province lombarde, che rappresentano un “punto fondamentale” per Andrea Mascetti: “Come Fondazione siamo ancora divisi in province, la politica cerca di eliminarle compiendo un errore ma per noi rimangono un punto di riferimento”, ha proseguito l’avvocato. Dall’incontro, a cui hanno preso parte anche Mario Vanni e Marco Giachetti, è emersa la possibilità di continuare a crescere, sia in Lombardia che in Italia, senza creare disuguaglianza tra centro e periferia: è questa la vera sfida da affrontare, un obiettivo sicuramente difficile ma possibile da raggiungere se si tutelano le zone periferiche e se queste vengono incluse a sistema nelle reti, così come viene fatto da Fondazione Cariplo e Fondazione Policlinico, capaci di ampliare il raggio d’azione del dialogo, includendo agricoltori, imprenditori e istituzioni.



La carriera professionale di Andrea Mascetti



Nato nel 1979, Andrea Mascetti inizia la sua carriera professionale da avvocato in uno Studio Legale Tributario associato a Ernst & Young di Milano, ruolo che ricopre per due anni, fino al 2002. Dopo aver sviluppato forti competenze nel settore, avvia nel 2004 un’attività propria, lo Studio Legale Mascetti. Oggi è Membro e Presidente di diversi Organismi di vigilanza e continua a fornire la sua consulenza per società ed enti locali. Inoltre, è Membro di Consigli di Amministrazione di banche e società commerciali sia italiane che estere. È Coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, ruolo che ricopre da giugno 2019, per la promozione di progetti di utilità sociale in campo culturale, ambientale e scientifico. Appassionato di libri e autori del '900, oltre che di geopolitica, da diversi anni si occupa di web reputation e diritto dell’arte.