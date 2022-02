Andrea Zoratti nuovo Direttore Generale Pam Panorama

Pam Panorama S.p.A. comunica le dimissioni di Gianpietro Corbari da Amministratore Delegato di Pam Panorama. Il consiglio di amministrazione nel ringraziarlo per il proficuo lavoro svolto in questi anni gli augura il meglio per il proseguo del suo percorso professionale.

Contestualmente l’azienda annuncia la nomina di Andrea Zoratti come nuovo Direttore Generale, già presente in azienda con il ruolo di Vicedirettore, che proseguirà il percorso di rafforzamento del nuovo posizionamento e di sviluppo sul territorio nazionale tracciato negli ultimi anni.



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.



