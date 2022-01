ANGIE debutta con il singolo “SCEMA” prodotto da Riccardo Sciré

Dopo la partecipazione a show di successo come “Ti lascio una canzone” e “The Voice of Italy”, aver vinto il contest del noto portale Webboh.it e aver superato milioni di visualizzazioni su TikTok

Si intitola “SCEMA” (distribuzione ADA Music Italy -https://ada.lnk.to/Scema), il singolo di debutto di ANGIE, giovanissima cantautrice nota sul web, che ha già raggiunto milioni di visualizzazioni e oltre 200mila follower su TikTok e ha vinto anche la seconda edizione del contest di Webboh.it.



Nonostante la giovane età, Angie ha all’attivo già diverse partecipazioni a trasmissioni televisive come “Ti lascio una canzone” su Rai1, “The Voice of Italy” su Rai2 e “Tra sogno e realtà” su La5.



Angie giunge al suo debutto discografico con questo brano pop, scritto dalla stessa artista con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem e prodotto da Riccardo Scirè.



«”Scema” è nata dopo un lungo periodo in cui ero piena di insicurezze e di paure. Non riuscivo nemmeno a dormire bene per paura di non essere abbastanza e avevo tanta ansia di deludere le persone che credono in me. Uscivo meno di casa e a volte paragonavo la mia vita a quella di altre ragazze sui social che mi sembravano migliori di me – racconta Angie – Scrivere “Scema” è stato il primo passo per superare queste insicurezze e spero possa aiutare chi sta vivendo le stesse cose e li faccia sentire meno soli».



Classe 2001, nata e cresciuta in Sardegna, Angie (nome d’arte di Angelica Ibba) ha da subito dimostrato interesse per la musica dedicandosi prima alla danza classica per poi passare al canto a 8 anni. Nel 2014 comincia un percorso di studi presso la VMS Italia di Loretta Martinez che la porta a dedicarsi in modo professionale alla musica. Ancor prima di cominciare a prendere lezioni di canto, Angie entra a far parte del cast della 4° edizione di “Ti lascio una canzone” (dove torna nel 2014 accompagnata dal Piccolo coro di Sant’Efisio), e in seguito partecipa ai programmi televisivi “A voice for music” in onda su TVGold e “Tra sogno e realtà” in onda su La5. Nel 2018 si presenta alle blind auditions di “The Voice Of Italy” con il brano “Issues” di Julia Michaels, facendo girare tutti i giudici (J-Ax, Al Bano, Cristina Scabbia e Francesco Renga), per poi scegliere di far parte del team di J-Ax che l’ha accompagna fino ai Knock-Out. Nel 2021 partecipa al contest del noto portale dedicato al mondo social Webboh.it, vincendo la gara e aggiudicandosi l’esibizione al Webboh Fest di Mirandola, esperienza che la porta a condividere il palco con artisti del calibro di Matteo Romano, Random, Emanuele Aloia, Alfa. Nel novembre 2021 è anche una degli 8 finalisti del Festival NYCanta in onda su Rai Italia. Nell’ultimo anno, Angie si è imposta anche nel mondo social, raggiungendo in pochissimo tempo oltre 2 milioni di visualizzazioni e oltre 200mila follower su TikTok e quasi 20mila follower su Instagram. Condivide quotidianamente cover piano e voce di brani noti, attirando l’attenzione anche degli artisti originali come Fedez, Mahmood, Tha Supreme, Random, Marracash, Fred De Palma.



ph fonte ufficio stampa