Animavì Festival, il teatro di Cagli ospita Alba Rohrwacher

Dopo il grande successo di pubblico e critica della prima parte di Animavì, il festival internazionale dedicato all’animazione poetica e d’autore, fa tappa l’1 agosto a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino. Nella affascinante cornice del teatro comunale l’incontro con Alba Rohrwacher.

Da Pergola a Cagli con la voglia di continuare ad emozionare. Animavì, il festival internazionale dedicato all’animazione poetica e d’autore, diretto dal più importante regista italiano di cinema d’animazione, Simone Massi, fa tappa l’1 agosto a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino. Nella affascinante cornice del teatro comunale l’incontro con Alba Rohrwacher che è stata anche membro della giuria del festival. «Attrice pluripremiata, dallo sconfinato talento e dalla squisita disponibilità, Alba è una amica di Animavì, a lungo inseguita, fortemente voluta», sottolinea il direttore Simone Massi. Durante la serata verrà proiettato il film ‘Lazzaro Felice’, diretto da Alice Rohrwacher e che vede Alba nel ruolo di attrice protagonista. Al Festival di Cannes ha conquistato il premio per la migliore sceneggiatura.

Alba dopo aver recitato in numerosi film nel corso della sua carriera di attrice di cinema ha ottenuto vari premi, tra cui due David di Donatello, un Nastro d'Argento, due Globi d'oro e tre Ciak d'oro (di cui uno come Rivelazione dell'anno), la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e tre Premi Pasinetti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Alla serata interverranno inoltre Dario Zonta (Hollywood party - Rai Radio 3) e Mara Cerri, autrice del manifesto del film.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con: Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Unione Montana Catria Nerone, Teatro Comunale di Cagli Istituzione.

Biglietti acquistabili la sera stessa dell'evento o in prevendita su liveticket.it

A settembre poi, le date verranno comunicate a breve, arriveranno Gino Strada, fondatore di Emergency, e Wim Wenders, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi registi del nostro tempo, un poeta del cinema. Riceverà il Bronzo dorato alla carriera del festival Animavì. Dopo Emir Kusturica e Aleksandr Sokurov, il prezioso trofeo artistico ispirato al gruppo equestre di epoca romana di Pergola, andrà al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco, autore di pellicole come Lo stato delle cose, Alice nelle città, Paris, Texas e Il cielo sopra Berlino, che gli sono valsi numerosi riconoscimenti di carattere internazionale: Palma d'oro a Cannes nel 1984, l'Orso d'oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino nel 2015.

Informazioni: animavi.org