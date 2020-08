Annalisa Scarrone sarebbe fidanzata con Marian Richero

Secondo ad alcune testimonianze pare che Annalisa Scarrone e Marian Richero siano fidanzati e siano stati pizzicati a Sanremo davanti al Gran Hotel Londra nel 2016 durante la il 66° Festival di Sanremo in un momento d’intimità per quanto ne sappiamo noi pare che siano fidanzati o lo sono stati in passato tutto è possibile.

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più note uscite da Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, diventando in pochi anni una conduttrice credibile e una veterana del Festival di Sanremo. Nata a Savona il 5 agosto 1985, la ragazza, laureata in Fisica, si classifica nel 2010 seconda alla settima edizione del programma, ma il successo non tarda ad arrivare: dopo una serie di singoli andati bene, nel 2013 debutta proprio all’Ariston con i brani Scintille e Non so ballare (per via della doppia canzone passa il primo). Nel 2015 ci riprova con Una finestra tra le stelle, scritta da Kekko dei Modà e arriva quarta; nel 2016 ci arriva con Il diluvio universale e l’anno seguente invece si piazza al terzo posto con Il mondo prima di te. Ma Annalisa non è solo una cantante: grazie alla sua formazione culturale tra il 2015 e il 2019 su Italia Uno in seconda serata va in onda con una serie di programmi scientifici dal titolo Tutta Colpa di Einstein – Quelli del Cern, Tutta Colpa di Darwin, Tutta Colpa di Einstein e Tutta Colpa di Leonardo. Per quanto riguarda la vita privata, l’artista 35enne dopo un lungo fidanzamento con il collega Davide Simonetta, ha un altro fidanzato, ma il nome è ancora top secret (lo ha descritto come una persona che capisce il suo bisogno di essere libera). Annalisa è alta 1,67 m. Poco si sa della sua privata, che tiene protetta a Savona, dove vive per la maggior parte dell’anno ma Grazia rivela che la pop star italiana ha un compagno, pur mantenendo la sua indipendenza: «Io sono uno spirito libero, ma non per questo sono single. C’è una persona che capisce il mio bisogno di essere libera. Di andare e tornare. Con lui mi piace vivere il gruppo di amici, sentirmi parte di una famiglia, esterna al mio mondo, quello della musica. Con loro non sono Annalisa la cantante». Secondo ad alcune testimonianze pare che Annalisa Scarrone e Marian Richero siano fidanzati e siano stati pizzicati a Sanremo davanti al Gran Hotel Londra nel 2016 durante il 66° Festival di Sanremo in un momento d’intimità per quanto ne sappiamo noi pare che siano fidanzati o lo sono stati in passato tutto è possibile. Annalisa Scarrone è fidanzata? Un dubbio che emerge spesso quando si parla della vita della cantante. Soprattutto alla luce di quella foto emersa a distanza di tempo dalla sua rottura con Davide Simonetta. Quest’ultimo poi è stato a lungo l’uomo del mistero per tutti gli ammiratori di Annalisa e per gli amanti del gossip, fino a che lei stessa non ha deciso di rivelarne il nome. Anche in questo caso non sappiamo il nome, chi sia, l’età. Nulla insomma. Solo che i due in quel momento si trovavano a Manarola, in Liguria. Da quel momento in poi più niente. Annalisa si è guardata bene dal postare altri contenuti sui social e l’unico che compare spesso al suo fianco è l’amato micio di casa. Tutto può essere, ma per ora gli elementi a nostra disposizione sono pochi per poter dire che tra i due ci sia attrazione o un sentimento che sta nascendo; siamo più propensi a parlare di amicizia ora come ora. “Non mi piace mischiare il lato privato a quello professionale. Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme. Quando abbiamo scritto Direzione la vita stavamo insieme, ora non più. Ma eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro”.