Annate 2019 di Oreno, Orma e Saia premiate dalla critica di settore nelle guide 2022 più autorevoli e dalle riviste internazionali

Le edizioni 2022 delle guide più autorevoli e delle riviste internazionali hanno premiato i vini prodotti dalle aziende della famiglia Moretti Cuseri in Toscana e in Sicilia: riconosciuta e attestata dalla critica di settore l’eccellenza delle annate 2019 di Oreno, Orma e Saia. Eccellenze vitivinicole dalla Toscana alla Sicilia, le aziende Tenuta Sette Ponti, Orma, Poggio al Lupo, Feudo Maccari e Contrada Santo Spirito di Passopisciaro vengono premiate per l’impegno di produrre vini di altissima qualità rispettando il territorio e la sua identità. Tanti i riconoscimenti ricevuti nelle edizioni 2022 delle guide più autorevoli e delle riviste internazionali. Successo della critica per Oreno, Orma e Saia.

Le edizioni 2022 delle guide più autorevoli nazionali e internazionali confermano l’eccellenza dei vini prodotti dalla famiglia Moretti Cuseri. Dalla Toscana alla Sicilia, dal Sangiovese al Nero d’Avola, le aziende Tenuta Sette Ponti, Orma, Poggio al Lupo, Feudo Maccari e Contrada Santo Spirito di Passopisciaro firmano le grandi etichette accolte con entusiasmo dalla critica di settore.



Gli alti riconoscimenti per identità e qualità dei vini sono arrivati da Bibenda, guida edita da Fondazione Italiana Sommelier, da Vitae, guida redatta ed edita dall’Associazione italiana Sommelier, dalla Guida del Gambero Rosso, dalla Guida Veronelli, dall’Annuario dei Migliori vini italiani, a cura di Luca Maroni, da Gardini Notes, a cura di Luca Gardini e dalla Guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano. Importanti gratificazioni internazionali sono stati inoltre i punteggi assegnati da James Suckling, considerato uno dei critici di vino più influenti al mondo, e Falstaff, guida redatta dalla più antica rivista enologica austriaca, distribuita anche in Germania e Svizzera.



In particolare, tra i gioielli in bottiglia prodotti da Antonio Moretti Cuseri, hanno brillato tre referenze:

Tenuta Sette Ponti Oreno 2019: 5 Grappoli Bibenda, 4 Viti Vitae, 3 Bicchieri Gambero Rosso, 95/100 e tre Stelle Oro per la Guida Veronelli, 96/100 per Luca Maroni, 110 cum laude in Gardini Notes, 99/100 assegnati da James Suckling e 98/100 per Falstaff;

Orma 2019: 5 Grappoli Bibenda, 3 Bicchieri Gambero Rosso, 3 Stelle e 94/100 per la Guida Veronelli, 96/100 per Luca Maroni; 97/100 per James Suckling e 96/100 per Falstaff;

Feudo Maccari Saia 2019: 3 Bicchieri Gambero Rosso, 95/100 per Luca Maroni, 4 Stelle per Vinibuoni d’Italia, 93/100 assegnati da James Suckling e 92/100 per Falstaff.

Grande soddisfazione anche per le altre etichette che hanno riportato punteggi superiori al 90: Tenuta Sette Ponti Crognolo 2019, Passi di Orma 2019, Feudo Maccari Family and Friends 2020 e Poggio al Lupo 2018.



I lusinghieri risultati ottenuti dai vini prodotti dalla famiglia Moretti Cuseri sono solo la diretta conseguenza di un lavoro quotidiano svolto con passione, competenza e sacrificio, una sorta di missione finalizzata a valorizzare i frutti della terra attraverso la trasformazione dell’uva in vino, della natura in gusto, di un terroir in emozione.



Questa è l’eccellenza per Antonio Moretti Cuseri: rispetto e amore per l’ambiente, per la biodiversità, per il frutto e per il consumatore, un rispetto che può nascere solo dalla nobiltà d’intenti, un rispetto che si respira e si assapora nel calice, un amore che si ritrova in ogni bottiglia prodotta a Tenuta Sette Ponti, a Orma, a Poggio al Lupo, a Feudo Maccari e a Contrada Santo Spirito di Passopisciaro. A quanto pare, un’eccellenza che fa breccia nei cuori e nei palati della critica e del pubblico.