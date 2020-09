Annuale conferenza stampa della Treviso Film Commission alla 77. Mostra del Cinema

In occasione della 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia la Treviso Film Commission, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, terrà l'annuale Conferenza Stampa, organizzata con il prezioso supporto della Regione del Veneto, in cui verrà presentata l'attività svolta negli ultimi 12 mesi e le progettualità future, puntando i riflettori sui festival che si svolgeranno nel territorio trevigiano e le prossime uscite cinematografiche e televisive.

La Treviso Film Commission è un organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso (ad oggi Fondazione Marca Treviso) in collaborazione ed in rappresentanza di tutto il Sistema Turistico Locale Trevigiano - Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Confcommercio - con lo scopo di promuovere la provincia di Treviso caratterizzata da attrattive naturali, artistiche, architettoniche, storiche, paesaggistiche, dal forte impatto scenografico, presso le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie nazionali ed internazionali.



Si propone come organo di riferimento per coloro che desiderano realizzare serie televisive, spot pubblicitari, documentari, videoclip, film o reality in territorio trevigiano.



Ogni anno la Treviso Film Commission organizza una conferenza stampa nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nello Spazio della Regione del Veneto presso l'Hotel Excelsior a Lido di Venezia. Per l'edizione 2020 sarà disponibile anche la diretta su Facebook per permettere a tutti di collegarsi e seguire la conferenza.



Riportiamo di seguito il programma della giornata.



Presenta e conduce: Alessandro Martini – Direttore Fondazione Marca Treviso e Treviso Film Commission



Saluti istituzionali

Giovanni Garatti – Presidente della Fondazione Marca Treviso e della Treviso Film Commission

Mario Pozza – Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno



--> Categoria: FILM

1. Presentazione del film “48 ore”

Luciano Luminelli - Regista e Produttore

Presenza di: Luciano Luminelli (Regista), Roberto Coffa (Produttore), Fabio Testi (Attore)



--> Categoria: FORMAT TELEVISIVI E SERIE TV



2. Presentazione del format televisivo “Matrimonio a Sorpresa”

Andrea Ferrari Produttore e Miki Shipperman Regista

Presenza di: Andrea Ferrari (Produttore), Miki Shipperman (Regista), Michelle Carpente (Presentatrice)



3. Presentazione della serie TV “Rockers”

Andrea Ferrari Produttore e Miki Shipperman Regista

Presenza di: Mirko Frezza (Attore), Tullio Sorrentino (Attore), Alessandro Bernardini (Attore)



--> Categoria: DOCUMENTARI E DOCU-FILM



4. Presentazione del docufilm “Fenice”

Realizzato da QDP News

Presenza di: Elena Rastegaeva (Regista, ideatrice e protagonista), Lorenzo Mariotti (Regista), Cristina Pin (Editore),



5. Presentazione del docufilm “Alida”

Realizzato da VeniceFilm e KubraFilm, Istituto Luce in collaborazione con Rai Cinema - Produttore

Presenza di: Alessandro Centenaro (Produttore), Lucio Scarpa (Produttore), Massimiliamo Lacota (Presidente Unione Istriani), Alberto Villanova (Presidente Commissione Cultura del Veneto), Mimmo Verdesca (Regista)



6. Presentazione del docufilm “Restera”

Realizzato da Jgor Barbazza, Davide Stefanato e Iris Film Produzioni

Presenza di: Jgor Barbazza e Davide Stefanato (Produttori, Autori, Interpreti), William Carrer (Regista), Giuliamaria Dotto Pagnossin (Comunicazione e ufficio stampa)



7. Presentazione del docufilm “Il Sogno. Dalle Dolomiti alla Laguna”

Realizzato da produttore Giovanni Zalloni e regista Davide Lupinetti

Presenza di: Nicola Zamuner (Attore protagonista), Davide Lupinetti (Regista), Giovanni Zalloni (Produttore)



8. Presentazione dei documentari “La Musica Ri-Unisce” e “In Viaggio”

Jean Charles Carbone - Produttore

Presenza di: Corrado Ceron (Regista), Damaso Zanardo (Produttore esecutivo), Domenico di Vasta (Communication Editor), Jean Charles Carbone (Produttore)



9. Presentazione del video promozionale

Realizzato dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno

Presenza di: Mario Pozza (Presidente della CCIAA)



--> Categoria: VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO



10. Presentazione del video “Spot Covid-19”

Luciano Luminelli - Regista e Produttore

Presenza di: Luciano Luminelli (Regista), Adriano Panatta (Testimonial), Red Canzian (Musicista)



--> Categoria: FILM FESTIVAL



11. Presentazione del Concorso “Luciano Vincenzoni”

Paolo Ruggieri - Presidente dell’Associazione Luciano Vincenzoni

Presenza di: Paolo Ruggieri (Presidente dell’Associazione Luciano Vincenzoni)

Categoria: EVENTI



12. Presentazione della Mostra “Renato Casaro. Treviso – Cinecittà – Hollywood”

Presenza di: Renato Casaro (Artista)





Ore 13.30 Chiusura dei lavori.





PER L'ACCREDITO STAMPA, che permette di usufruire del servizio navetta gratuito, siete pregati di inviare una email all'indirizzo: trevisofilmcommission@marcatreviso.it