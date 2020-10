Annullamento Celebrazioni Anniversario di Fondazione del Santuario Egizio d'Italia

Il Senso di Responsabilità del Santuario Egizio d'Italia

Consapevoli di dover compiere, come cita un nostro Rituale, il “Dovere per il Dovere, senza pensare alla ricompensa e di essere soddisfatti solo dell’approvazione della nostra coscienza“, considerata l’attuale stato epidemiologico in Campania e l’incertezza sulle prossime limitazioni ad eventi culturali, Vi comunichiamo, nella ferma, unanime e condivisa decisione di dare priorità alla Salute degli Organizzatori, ma prima ancora di tutti Voi partecipanti, l’annullamento delle Celebrazioni per l’Anniversario di Fondazione del SANTUARIO EGIZIO D’ITALIA DEL RITO ANTICO E PRIMITIVO DI MEMPHIS-MISRAÏM ARCANA ARCANORUM SCALA DI NAPOLI (1777) previste per i giorni 30 e 31 ottobre 2020 presso l’Hotel Oriente in Vico Equense (Napoli).



L’evento è rimandato a data da destinarsi.