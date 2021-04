Annuncio finanziario record di DATA4: 350 milioni per la crescita dei Data Center in Italia

Tre delle più rilevanti banche a livello internazionale hanno deciso di investire nel piano di crescita responsabile di DATA4 - operatore europeo nativo in ambito Data Center con sedi in Francia, Italia, Spagna - con l'obiettivo di raddoppiare il fatturato entro i prossimi 5 anni.

DATA4, uno dei principali operatori e investitori francesi ed europei nel mercato dei data center, ha annunciato oggi un finanziamento bancario record pari a 620 milioni di euro. DATA4 dispone ora di quasi 1 miliardo di euro per finanziare e mettere in pratica il piano di crescita previsto entro il 2024. Nell’ambito della forte espansione che il settore sta vivendo, DATA4 intende raddoppiare il proprio fatturato in 5 anni e diventare uno dei leader europei del settore.



Maggiore attore nativo europeo di questo mercato, DATA4 progetta, sviluppa e gestisce Data Center di proprietà, per fornire infrastrutture digitali all'avanguardia e soluzioni di hosting ad alte prestazioni, sicure e rispettose dell'ambiente ad un numero considerevole di clienti, fra cui in primis gli operatori cloud internazionali, le grandi Telco, le società tecnologiche innovative le multinazionali e le piccole medie imprese Italiane.



Il finanziamento di 620 milioni di euro è stato erogato da tre banche, Deutsche Bank, Société Générale e SMBC, che sono joint-arranger, bookrunner e underwriter di questa transazione. L’operazione è una componente chiave della strategia 2020-2024 annunciata, a maggio 2020, dal Grupp durante l'importante finanziamento azionario da parte del pool di investitori guidato da AXA IM - Real Assets.



Le risorse aggiuntive consentiranno quindi a DATA4 di accelerare il proprio piano di crescita responsabile sia in Francia che in Europa. Il Gruppo prevede di incrementare la capacità di potenza del campus di Marcoussis da 100MW a 200MW, rendendolo il più potente campus di data center in Europa, e di aumentare significativamente il numero di data center nei campus esistenti in Italia (Milano) e Spagna (Madrid). Intende anche espandersi in Germania, Europa centrale e Scandinavia.



Una forte crescita dell’attività nel 2020 che continuerà a svilupparsi nel 2021.



Il mercato dei data center ad alta intensità di capitale è in continua ascesa, guidato dalla crescente diffusione delle piattaforme digitali, dall'esplosione degli scambi dati e dalle sempre maggiori esigenze di trasformazione digitale e connettività delle aziende. Il gruppo ha registrato infatti una solida crescita nel 2020, anno in cui ha avviato peraltro le sue attività in Spagna.



Il forte sviluppo di DATA4 rientra nella politica eco-responsabile al centro della strategia di innovazione del gruppo. Con l’intento di fare della responsabilità ambientale e della ecosostenibilità un approccio collettivo e virtuoso che coinvolga l'intero settore, DATA4 ha progettato la soluzione Smart DC che consente di misurare, attraverso precisi indicatori, le prestazioni delle infrastrutture e degli apparati informatici al fine di ottimizzare l’impatto ambientale.



La crisi sanitaria ha inoltre evidenziato la resilienza, nel suo complesso, del settore digitale, determinando negli ultimi mesi un'accelerazione della ‘digital transformation’ e il conseguente straordinario aumento del traffico registrato dalle infrastrutture di telecomunicazioni. I data center, in quanto fondamento dell'infrastruttura digitale, continuano quindi a svolgere un ruolo chiave per la stabilità e la disponibilità di rete.



Olivier Micheli, Presidente di DATA4 Group, dichiara: «Nonostante le nuove dinamiche legate alla pandemia, il 2020 ha evidenziato più che mai l’imprescindibilità dei data center per il corretto funzionamento della nostra società e dell’economia. Il mercato digitale continuerà a crescere e a far evolvere radicalmente il mondo in cui viviamo e noi intendiamo partecipare attivamente alla trasformazione a cui stiamo andando incontro. Questo finanziamento storico contribuirà ad accelerare la nostra crescita e rafforzare il posizionamento di DATA4 come leader europeo dei data center. Non vediamo l'ora di affrontare le nuove sfide del 2021, in cui celebreremo anche il 15 ° anniversario del gruppo! »





A proposito di DATA4 Group



Fondato nel 2006, DATA4 è un importante operatore e investitore europeo in ambito DATA Center. Il Gruppo finanzia, progetta, costruisce e gestisce data center di proprietà, per fornire soluzioni di colocation scalabili, ad alte prestazioni, sicure ed eco-responsabili ai propri clienti (operatori cloud internazionali, grandi operatori di telecomunicazioni, aziende tecnologiche innovative e multinazionali). DATA4 gestisce attualmente 21 data center in Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, situati all'interno dei più potenti Campus Data Center in Europa.



Con risorse fondiarie ed energetiche uniche nel mercato europeo (131 ettari e 209 MW disponibili), DATA4 vanta infrastrutture con design di elevata qualità con un ampio portafoglio di servizi flessibili ed evolutivi (dal rack alla sala IT fino al building dedicato) che possono essere perfettamente adattati alle esigenze dei vari clienti.



D4 Smart Datacenter rappresenta un grande passo innovativo per il Gruppo. Grazie a questo sistema su misura, le aziende sono infatti in grado di monitorare in real-time prestazioni e impatto ambientale delle loro soluzioni di colocation, utilizzando indicatori di performance e rilevazione ambientale (temperatura, igrometria, consumo di acqua, energia, emissioni di gas serra.…). Inoltre, il gruppo offre l'accesso a un ricco ecosistema di partner e a una vasta gamma di servizi logistico-operativi, fra cui la connettività sicura a più di 220 destinazioni Cloud e operatori Telco.



Per maggiori informazioni: https://www.data4group.com/it/



