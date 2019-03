ANTARES SRL: si inaugura la nuova filiale Toscana

Antares Srl procede con la sua continua crescita. Mercoledì 20 marzo 2019 la nuova filiale di Follonica (GR) aprirà al pubblico. Per Antares si tratta della seconda filiale: la prima si trova nel Veneto, a Giavera del Montello (TV).

La nuova filiale vuole essere simbolo di una presenza forte sul territorio toscano, per operare al servizio di privati cittadini, imprenditori e professionisti che quotidianamente si ritrovano a dover gestire le problematiche inerenti alla tutela del patrimonio e la gestione dei rapporti bancari.

Un traguardo importante per Antares, che conferma il percorso di crescita fortemente perseguito. Antares, il cui obiettivo è contribuire a preservare il patrimonio personale e il patrimonio-impresa di ogni Cliente, attraverso la tutela dalle anomalie bancarie e finanziarie, fornisce un solido supporto nella risoluzione di problematiche di gestione e deficit aziendali. Sempre attenta ad ogni nuova possibilità di intervento nei diversi campi che interessano la vita e lo sviluppo delle imprese, in un’ottica costruttiva nelle relazioni tra imprese e banche.



Ad oggi, per il servizio diretto all’ottenimento dei rimborsi di quanto indebitamente pagato (interessi anatocistici e di altri addebiti contestati), le attività intraprese e ad oggi concluse hanno condotto all’ottenimento di rimborsi per Euro 47.681.369,21. Da sottolineare che sono ancora in corso 1.287 azioni con domande di rimborso richieste, per un totale di Euro 99.823.723,00. Per quanto attiene invece al servizio di consulenza per le impugnazioni di contratti in strumenti finanziari derivati (SWAP - IRS - Forward Deal - Options), 345 clienti hanno già utilizzato il servizio, ottenendo rimborsi per oltre Euro 15.000.000,00.



L’evento sarà aperto a tutti, a partire dalle ore 12.00.

Per registrarsi: https://inaugurazione_follonica.eventbrite.it



Per maggiori informazioni:

Antares TOSCANA - Agency Manager: Massimiliano Petri

Via Santini n° 5 /7 - 58022 Follonica (GR)

Tel. +39 0566 266846

info.follonica@antares-como.it