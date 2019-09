Anteprima mondiale: Bat presenta l’edizione limitata McLaren del nuovo prodotto a tabacco riscaldato glo™ NANO

Il nuovo dispositivo è stato svelato a “BE UNSTOPPABLE”, l’happening organizzato al glo Studio sui Navigli che ha previsto anche una sfida al simulatore con il due volte campione del mondo di F1 Mika Häkkinen

Il nuovo dispositivo è stato svelato a “BE UNSTOPPABLE”, l’happening organizzato al glo Studio sui Navigli che ha previsto anche una sfida al simulatore con il due volte campione del mondo di F1 Mika Häkkinen



British American Tobacco (BAT) ha annunciato il lancio di glo™ nano, l'ultimo dispositivo del brand glo™, marchio di punta dell’azienda per i prodotti a tabacco riscaldato (THP) in Italia. glo ™ nano è il device più sottile della gamma glo™ di BAT e offre una praticità per l’utilizzo on-the-go mai vista prima. In concomitanza con il lancio del nuovo prodotto in Italia e per celebrare la partnership con McLaren, BAT ha anche presentato per la prima volta a livello globale un’edizione limitata del dispositivo, realizzata in co-branding con la scuderia.



glo™ nano, assieme alla limited edition realizzata con McLaren, sono stati presentati nel corso di un evento esclusivo al glo Studio in Viale Gorizia 34, “BE UNSTOPPABLE”, alla presenza del due volte campione del mondo di F1 Mika Häkkinen e di personaggi del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Durante l’evento si è tenuta anche un’avvincente sfida al simulatore di Formula 1 tra Mika Häkkinen e gli ospiti.



All’happening “BE UNSTOPPABLE” hanno partecipato tra gli altri anche Eleonora Pedron, Fabio Troiano, Giulia Bevilacqua e Melania Dalla Costa, che si sono cimentati con le diverse experience all’interno del glo Studio, accompagnati dalla musica degli Shapeshifters, il duo britannico di musica house composto da Simon Marlin e Max Reich e dal sound del dj Mousse T.

La partnership di BAT con McLaren a livello mondiale si fonda su tecnologia avanzata e innovazione, un binomio perfettamente in linea con il marchio glo™. La partnership pluriennale, che testimonia l'impegno della BAT nella riduzione del danno da fumo, è incentrata sull’accelerazione della sua “Transforming Tobacco Agenda”, basata sull’impegno a fornire ai fumatori adulti un ampio portafoglio di prodotti a potenziale rischio ridotto (PRRP'S) come glo™, alternative a base di tabacco e/o di nicotina che possano offrire un domani migliore ai loro consumatori.



Il nuovo dispositivo co-brandizzato McLaren è solo il primo passo di una partnership tecnologica molto più ampia. BAT sta lavorando a stretto contatto con McLaren Applied Technologies, collaborando e condividendo competenze tecnologiche in aree di comune interesse tra cui la tecnologia delle batterie, materiali all’avanguardia e design. BAT prevede infatti di integrare alcuni di questi key learning ed expertise per migliorare ulteriormente i suoi prodotti e la sua offerta ai consumatori nei prossimi mesi e anni.



Nata nell’ambito di questa partnership, l’edizione limitata targata McLaren del nuovo dispositivo glo™ nano è un concentrato di eccellenza e design che rappresenta al meglio la mission delle due aziende e la loro comune passione per la tecnologia, l’innovazione e il design.



glo™ nano è il nuovo dispositivo di BAT che riscalda il tabacco, invece di bruciarlo, con il design più sottile, ad oggi, nella gamma glo™. È molto leggero - pesa solo 61 grammi - e discreto da usare, con un nuovo design elegante e stylish, e viene proposto in quattro colori luminosi tra cui i consumatori italiani potranno scegliere (rosso forte, bianco elegante e due diverse tonalità di blu; o nero e arancione nella limited edition progettata con il team McLaren). glo™ nano consente fino a 8 utilizzi consecutivi (1 utilizzo=1 stick) con una sola carica. La ricarica rapida e il tempo di accensione/riscaldamento sono associati a un’ergonomia ancora migliore e ad un prezzo molto competitivo (25 euro). A differenza delle sigarette tradizionali, il nuovo glo™ nano scalda il tabacco senza bruciarlo e si utilizza con gli stick NEO™ appositamente progettati.



I NEO™ stick sono disponibili nei gusti Ultramarine (gusto intenso di tabacco), Intense Copper (gusto intenso e cremoso di tabacco), Aegean (gusto naturale di tabacco), Yellow (tabacco con note di limone), Beryl (tabacco con aroma alla menta), Click Red (con capsule ai frutti rossi) e Click Emerald (con capsule spearmint), e si trovano nelle migliori tabaccherie al prezzo di 3,50 euro.



Durante l’evento, Angelo Palladino, Direttore Marketing di BAT Italia e Sud Europa ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti della nostra partnership con McLaren, che ci consente di accelerare ancora di più il ritmo con cui innoviamo e trasformiamo noi stessi. E ci offre una piattaforma globale per dare maggiore risonanza ai nostri prodotti a potenziale rischio ridotto, con la speranza che un numero sempre maggiore di fumatori scelga di usare questi prodotti invece di continuare a fumare sigarette. Sono anche felice che qui in Italia si tenga la presentazione in anteprima mondiale dell’edizione limitata, co-branded con McLaren, del nostro nuovo dispositivo glo™ nano, celebrando in grande stile la nostra partnership.”

Tim Bampton, Direttore della Comunicazione del Gruppo McLaren ha aggiunto: “Alla McLaren siamo onorati di lavorare con BAT. La tecnologia e l’innovazione stanno portando cambiamenti fondamentali in entrambi i nostri business e, con la “Transformation agenda” di BAT al centro della nostra partnership, siamo lieti di condividere le nostre esperienze e competenze per poterne aiutare l’accelerazione.”



I nuovi prodotti saranno disponibili nei prossimi giorni nel glo Studio in Viale Gorizia 34 a Milano (Navigli), online sul sito www.discoverglo.it e nelle migliori tabaccherie.



British American Tobacco

British American Tobacco (BAT) è un’azienda leader mondiale nei beni di largo consumo, con un portafoglio prodotti multi-category rivolto a milioni di consumatori in tutto il mondo. BAT è leader di mercato in più di 50 paesi, impiega oltre 55.000 persone nel mondo e possiede fabbriche in 48 nazioni. Il portafoglio strategico di BAT è composto da diversi global brand e da un’ampia e crescente gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto alternativi alle sigarette tradizionali, rivolti ai fumatori adulti. Include i prodotti da vaping (le cosiddette sigarette elettroniche), i dispositivi basati sul riscaldamento del tabacco (i cosiddetti Tobacco Heating Products), insieme a prodotti per uso orale a base di tabacco e di nicotina come il tabacco da mastico, lo snus e bustine contenenti nicotina prive di tabacco. Nel 2018, il Gruppo ha generato un fatturato di 24,5 miliardi di sterline e ricavi per 9,3 miliardi di sterline.

Informazioni su glo

glo è il marchio di punta di BAT per i prodotti a tabacco riscaldato. È un dispositivo che, grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, riscalda il tabacco senza bruciarlo ed è parte di una gamma di prodotti di BAT che presentano un potenziale di rischio ridotto rispetto alle sigarette tradizionali. Il dispositivo funziona esclusivamente con una gamma premium di neo stick di tabacco di alta qualità, disponibili in diversi gusti e gradazioni di nicotina.

glo è attualmente disponibile in 16 mercati, tra cui Azerbaigian, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Canada, Russia, Romania, Italia, Serbia, Croazia, Ucraina, Kazakistan, Repubblica Ceca, Polonia, Grecia e Bulgaria.



Informazioni su glo™ Nano



• glo™ nano è il dispositivo a tabacco riscaldato più sottile della gamma glo™ che racchiude i prodotti di punta di BAT in questa categoria.

• glo™ nano è leggero e discreto da usare, senza che il gusto ne sia compromesso.

• Il nuovo design di glo™ nano integra vantaggi funzionali e una tecnologia che lo rendono unico. Il dispositivo è semplice e intuitivo da utilizzare, con un solo pulsante e non richiede l’uso di dispositivi di ricarica esterni.

• Un nuovo design elegante e stylish disponibile in una varietà di colori vivaci.

• Progettato per essere utilizzato con gli stick NEO™, disponibili in una vasta gamma di sapori e gradazioni di nicotina per i gusti dei consumatori di tutto il mondo.