Antica Cantina Forentum inaugura il weekend del gusto

Weekend di relax per apprezzare cucina e territorio, con la formula EASY: rispettando il DPCM, si può cenare in coppia e pernottare nelle suite dell'albergo diffuso

Lavello (Potenza), 28 ottobre 2020 – Il ristorante Antica Cantina Forentum, punto di riferimento per la tradizione gastronomica lucana nel centro storico di Lavello (Potenza), inaugura i Week end del Gusto.



Con la formula Easy, è possibile cenare all'Antica Cantina Forentum e pernottare in una delle suite del suo albergo diffuso nel centro storico di Lavello a soli 100 Euro.



"Un'iniziativa che vuole essere un segnale di incoraggiamento - spiega Savino Di Noia, dinamico giovane Chef proprietario - in questo momento storico. Il nostro è un invito a un turismo di prossimità, a valorizzare la nostra bella terra e a non fermarsi, alla ricerca delle bellezze e delle eccellenze della nostra Lucania."



L'Antica Cantina Forentum è un indirizzo per appassionati di cucina gourmet in Basilicata,

Il ristorante-pizzeria è animato da Savino Di Noia, che gestisce la cucina con sua madre Maria Lucia Vizzano e con sua moglie Aurora, maître di sala e perfetta padrona di casa.



Con la sua determinazione, Savino Di Noia ha anche inaugurato lo scorso agosto il Forentum Food Evolution, un nuovo format di ospitalità contemporanea, che rappresenta l'evoluzione del cibo dai prodotti tradizionali. Il Forentum Food Evolution è un format che integra sushi-bar, cocktail bar e punto di ritrovo lifestyle per gli amanti di uno stile sofisticato e attento alla qualità.



Con il pieno rispetto del recente DPCM, "I week end del gusto" permettono di poter un'autentica esperienza lucana, che combina cucina e itinerari alla scoperta del territorio.



www.forentum.it