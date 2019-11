Aperte le iscrizioni per la GF TERRE DEI VARANO 2020: in promo a 25 euro fino al 15 Novembre

La competizione ciclistica nel cuore dei monti Sibillini è fissata per il prossimo 12 luglio

Aperte dal primo Novembre le iscrizioni alla dodicesima edizione della Granfondo Terre dei Varano, la manifestazione ciclistica per cicloamatori e agonisti che ogni anno porta nel territorio dei Monti Sibillini nelle Marche migliaia di appassionati delle due ruote. Istituita dalla ASD Avis Frecce Azzurre di Camerino, dal 2008 la manifestazione racconta un territorio affascinante che, a partire dalla città ducale, abbraccia buona parte del Parco Nazionale dei Sibillini. La manifestazione in costante crescita di partecipanti, propone ogni anno percorsi presidiati e sicuri, da gustare con gli occhi e da vivere in sella tra curve, dislivelli e traguardi da raggiungere.

Fissata per domenica 12 luglio, la Granfondo Terre dei Varano offre anche quest’anno un doppio percorso che si adatta alla preparazione del ciclista e alle sue necessità: il Classic che si snoda per 115 km e la Marathon che serpeggia tra monti e pianure per ben 150 km.

È possibile iscriversi online mediante il portale della società Endu ( www.endu.net/it/events/granfondo-terre-dei-varano-2/entry), approfittando delle tariffe agevolate dal 1 al 15 novembre anche per le combinate strada e mtb associate alla manifestazione (Challange TDV e Terre e Fossi).

Asfalto e vegetazione rigogliosa e incontaminata, gara e turismo, sport e benessere, la Granfondo Terre dei Varano mescola storia e futuro proponendo anche quest’anno una manifestazione capace di promuovere il territorio e renderlo attrattivo per i ciclisti e le loro famiglie.

In palio oltre 130 premi disponibili, individuali di categoria maschili e femminili e per società, in aggiunta ai trofei per i primi classificati: Trofeo Francesco Gentili per il percorso Marathon, Trofeo Alberto Pennesi per il percorso Classic ed il Trofeo Dario Drago per la cronoscalata Sarnano-Sassotetto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.terredeivarano.it, chiamare il 346.3257875 oppure scrivere a info@terredeivarano.it