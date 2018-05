ApiAmo Sarzano - Giornata Mondiale dell’Ape - ONU

Giornata Mondiale dell’Ape • ONU Genova • Piazza Sarzano Domenica 20 Maggio 2018 dalle 10.00 alle 20.00

In occasione della “Giornata Mondiale dell’Ape”, recentemente istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per il 20 maggio su proposta della Slovenia, l’associazione ALPA Miele (Associazione Ligure Produttori Apistici Miele) in collaborazione con il Civ di Sarzano - Sant’Agostino, il supporto tecnico di The Honey Bar e il patrocinio del Comune di Genova, propone per Domenica 20 maggio 2018 l’evento “ApiAmo Sarzano”.



Le api e gli apoidei sono fondamentali per la nostra vita e per il futuro delle prossime generazioni, non producono solo miele, ma sono parte imprescindibile dell’ecosistema. Se stamattina avete mangiato un frutto, è merito di un’ape. Se bevete un frullato, se mangiate una marmellata, se bevete un succo di frutta, è perché c’è stata un’ape, impareremo a capire il perchè di queste affermazioni e a conoscere la loro importanza per il mondo in cui viviamo, non solo per la terra ma anche per la parte economica, infatti sono il terzo animale da reddito più importante del mondo.



Dalle 10:00 sarà possibile degustare il miele e i prodotti dell’alveare con esperti in analisi sensoriale e apicoltori che risponderanno alle domande sulle api, fare acquisti al mercatino dei prodotti artigianali, alimentari e dei fiori.

Grande spazio verrà dedicato ai bambini con laboratori per conoscere gli insetti impollinatori, con gli interventi musicali e giocosi di Simona Ugolotti, e con la merenda nel pomeriggio.

Nel pomeriggio è prevista una conferenza sulla Biodiversità, sui problemi che la minacciano, come Vespa velutina e sull’Apiterapia, moderatrice Teresa Tacchella.



I ristoranti del CIV Sarzano proporranno piatti a tema, la sera ci sarà l’aperitivo in piazza, con cocktail dedicati, accompagnato da musica dal vivo del “Sulemurié Duo” con un repertorio folk di danze popolari.



È attesa una grande partecipazione per questa giornata molto importante a livello mondiale e che per la prima volta si svolgerà a Genova.