Appignano: Prevenzione e ancora prevenzione per dire la verità sulla marijuana.

Visti i recenti fatti di droga, i volontari della Chiesa di Scientology dell’Adriatico, saranno presenti ad Appignano, questo fine settimana, con attività di prevenzione alla droga.

I volontari saranno presenti ad Appignano con materiale informativo dal titolo La verità sulla Marijuana per informare i giovani, e non solo, in merito agli effetti a breve e lungo termine di questa sostanza. Gli opuscoli verranno messi anche a disposizione del pubblico nelle attività commerciali e punti di aggregazione del paese.

La cosa più “stupefacente” è il traffico rivolto ai giovani minorenni, che non tralascia neanche un paese di qualche migliaio di abitanti. Normalmente si pensa che questo sia un rischio nelle grosse città, punti nevralgici di spaccio, ma qui si tratta dell’amico, del vicino di casa, del tuo compagno di scuola, o di una persona conosciuta che ti avvia sulla strada della dipendenza.

Che si tratti di droga pesante o leggera, come scrisse L. Ron Hubbard “La droga è un problema planetario, sguazza nel sangue e nella sofferenza umana”. E questa è la sola cosa che i volontari tengono in considerazione, per impegnarsi costantemente a sostegno della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga.

Nel maceratese, l’impegno dei volontari è settimanale; coinvolgono ragazzi nelle scuole, nei luoghi di ritrovo e ovunque possano raggiungerli con opuscoli informativi di prevenzione che trattano le principali droghe in uso.

La marijuana è una delle droghe più usate al mondo. C’è un crescente divario tra la più recente scienza sulla marijuana e il mito che la circonda. Alcune persone pensano che, essendo legale in alcuni posti, sia sicura. Ma il tuo corpo non distingue una droga legale da una illegale: sa solo l’effetto che la droga crea una volta che l’hai presa. Lo scopo di questo opuscolo è quello di chiarire alcune delle disinformazioni sull’erba.

Scopri la verità sulla marijuana al sito: https://it.drugfreeworld.org/drugfacts/marijuana.html