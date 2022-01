Apple si conquista lo scettro della Borsa

Apple è la prima azienda al mondo a raggiungere un traguardo storico, quattro decenni dopo essere stata co-fondata da Steve Jobs in un garage della Silicon Valley.

La prima azienda al mondo con una capitalizzazione di mercato di 3 mila miliardi di dollari, almeno temporaneamente. Un livello mai raggiunto da nessuna società.

Steve Jobs, nel momento in cui gli aveva consegnato le chiavi della Apple, era stato chiaro: «Fai di testa tua – gli aveva consigliato e non domandarti ogni volta “Cosa farebbe ora Steve”». Tim Cook, alla fine, gli ha dato retta. Dopo dieci anni alla guida della mela più famosa del mondo i conti, dati alla mano, tornano, ha rivoluzionato il mondo dell’informatica, della musica e delle comunicazioni mobili. Nell'ultimo rapporto, il valore di mercato di Apple supera i 3.000 miliardi. La direzione è quella di battere ulteriormente il record appena stabilito, infatti, entro la fine dell'anno, gli analisti prevedono che il valore di Apple potrebbe superare i 4.000 miliardi. Apple è diventata l’azienda di maggior valore al mondo grazie a un flusso costante di prodotti che hanno affascinato i consumatori. Se ora la Apple può stabilire il suddetto record, è perché le azioni di Apple continuano a sfondare barriere. Nel 2020 ha raggiunto quasi 2.000 miliardi di dollari, e nel 2021, con crescita e profitti inferiori rispetto all'anno precedente, è riuscita comunque a portare a casa una cifra letteralmente da record. Il raggiungimento di questo importante risultato di Apple è dovuto ancora in gran parte all'iPhone ma la società sta continuando a vedere una forte crescita anche in altre attività, tra cui servizi e Mac che stanno registrando i loro massimi storici per quanto riguarda i guadagni.

Secondo indiscrezioni che sono state riportate nelle ultime ore, Apple dovrebbe lanciare una vasta gamma di prodotti, inclusi almeno cinque nuovi Mac, un iPad Pro ridisegnato che supporta la ricarica wireless, una versione più durevole dell'Apple Watch e gli AirPods Pro, ma allo stesso tempo, sta esplorando nuovi mercati come le auto a guida autonoma e il metaverso.

Apple è stata e rimane un'incredibile storia di successo costruita su un prodotto indispensabile e su un portafoglio di servizi in crescita”.

Steve Jobs è senza dubbio una delle più importanti personalità che in questi anni, grazie all’inossidabile figura di leader carismatico e di esperto comunicatore, ha saputo trascinare la sua azienda, Apple a livelli di prestigio. L’immagine di Steve Jobs è praticamente onnipresente e conosciuta e “venerata” da tutti coloro che lavorano, o semplicemente ammirano, Apple.