Apprezzamenti e successo per Le Stelle della lirica alla Tenuta Montespina Gruccione

Anche per la seconda edizione del galà del bel canto lirico e del buon gusto apprezzamento e successo da parte del pubblico alla Tenuta Montespina Gruccione. Sarà trasmesso sull'Emittente televisiva Campania Felix Tv!



Grande apprezzamento e successo e’ stato espresso e manifestato dal pubblico per la bellissima serata de” Le Stelle della lirica per una serata di musica spettacolo e gusto” presso la Tenuta Montespina Gruccione con il soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli , Lucio Lupoli accolti con grande entusiasmo dal Antonio Iovino e Teresa,titolari della struttura, Giuseppe Iovino, chef ed autore del menù pregevole della serata,con l’altro Salvatore Di Meo, Davide Guida per la regia tecnica audio video e le riprese di CampaniaFelix.tv per la trasmissione del format Noi Per Napoli Show, Nataliya Apolenskaya la pianista accompagnatrice.

Serata bellissima, di grande successo,pur con tutte le difficoltà del momento, all’insegna della” ripresa” e della “rinascita”,del rilancio del messaggio di legalità,dedicata al bel canto, alla musica, alle pregevoli prelibatezze enogastronomiche,magia ed incanto di uno dei siti più belli dei Campi Flegrei,con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli, sempre all’insegna della semplicità, raffinatezza ed eleganza.



Il trio lirico De Maio Lupoli ( scatto di Vincenzo Burrone)

L’ evento organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli con i suoi rappresentanti ed artisti lirici del Teatro San Carlo, Olga De Maio e Luca Lupoli, in collaborazione con Antonio e Teresa Iovino patron di casa, che accolgono per il secondo anno di seguito il gala’ della lirica e del buongusto sotto le stelle al quale hanno dato risalto la stampa locale, attraverso i quotidiani Il Mattino, il Roma, Quotidiano Napoli, e le riviste nazionali “VOI” ed “ORA”.

Verrà trasmessa in tv su Campania Felix Tv ,canali 210,613,689 del digitale terrestre, nell’ambito del format Noi per Napoli show,giovedì 13 agosto h.21,ideato e condotto dagli stessi artisti che già da qualche mese sta riscuotendo un grande successo sull’Emittente campana, in cui la lirica, da essi appunto rappresentata, incontra l’arte,la cultura e la società.





Il programma del recital, molto applaudito e gradito, ha visto l’esecuzione di brani tratti dall’opera lirica, quali E lucevan le stelle dalla Tosca di Puccini, Il lamento di Federico dall’ Arlesiana di Cilea, il Libiam ne’ lieti calici da La Traviata di Verdi, dall’operetta Le Sirene del ballo,da La Vedova Allegra di Lehar, le immancabili canzoni classiche napoletane come Palomma ‘e notte, Tu ca nun chiagne, A serenata d’ ‘e ‘rrose ecc…





Musica,bel canto, buon gusto e spettacolo, le caratteristiche di una indimenticabile serata estiva, in cui la bravura degli artisti, la bontà delle pietanze e la bucolica atmosfera del vigneto della Tenuta Montespina si sono fuse in una perfetta armonia.