Approda in Italia Crazy Pizza e raddoppia: da Roma e Milano  all’insegna dell’Italian lifestyle experience

Roma e Milano go “crazy”! Sono due le nuove aperture di Crazy Pizza in Italia. Dopo Londra e Monte Carlo, si inaugura anche la golden age della pizza italiana. Si parte dalla rivivificata via Veneto, la via divenuta simbolo di quell’Italian Style, riconosciuto internazionalmente come la dolce vita, e si raggiunge il cuore di Brera, il quartiere milanese più bohemien e avanguardista. Il 15 febbraio, Crazy Pizza ha aperto nella città della grande bellezza e nella mitica Via Veneto, quartiere simbolo della dolce vita. Il 1 marzo sarà la volta dello spazio di Milano, in Via Varese, nel cuore del Brera District.

Crazy Pizza è la più recente creazione dell’imprenditore dell’intrattenimento internazionale Flavio Briatore. In un concept-design di altissimo livello, si potrà assaporare la specialità italiana più famosa al mondo.

Un luogo, internazionalmente riconoscibile, dove gustare le Crazy Pizza: sottilissime e croccanti, a base di un impasto speciale senza lievito, una preparazione su crosta leggera, coronata da mozzarella fresca di giornata, gustosi pomodori e tutti i migliori ingredienti.

Lanciato nel 2019 nel cuore di Marylebone, Crazy Pizza annovera già tra i suoi indirizzi anche Montecarlo ed una seconda venue londinese nella celebre Knightsbridge, proprio davanti a Harrods. La prima apertura in Italia è avvenuta nel luglio del 2021, a Porto Cervo, la “Principessa” della Costa Smeralda.



CRAZY PIZZA ROMA

La Luxury Experience di Crazy Pizza ridefinisce il modus di consumare la pietanza italiana per eccellenza attraverso un nuovo approccio e un'attitudine quasi teatrale. Non poteva dunque mancare nella Capitale, là dove la pizza è di casa. E quale location più adatta di Via Veneto, il luogo diventato icona di mondanità, con gli storici bar e caffè frequentati dai divi del cinema negli anni Sessanta e che oggi si appresta a vivere un nuovo rinascimento grazie a numerose prossime aperture.

All’interno, la sala impatta con la forza della sua palette di colori, dove prevale lo speciale rosso pantone Crazy Pizza. Progettata nei minimi dettagli per accogliere una clientela esigente e far vivere una vera e propria Food Experience totalizzante, in un’atmosfera calda e avvolgente.



CRAZY PIZZA MILANO

Per Milano Crazy Pizza ha scelto un luogo d’eccezione: Brera. Non un semplice quartiere ma il Design District dall’animo cosmopolita e dalla vocazione internazionale, dove le due anime della Milano City e degli antichi quartieri, convivono alla perfezione, fondendo tradizione e innovazione, presente e futuro, arte, moda e lifestyle. Milano è il luogo ideale e imprescindibile per la terza tappa italiana di Crazy Pizza.

Tra i palazzi storici di Brera, a due passi da piazza Gae Aulenti, oggi centro nevralgico e nuovo cuore moderno della città, il dehors di Crazy Pizza si affaccia sulla strada, catturando a pieno lo spirito dinamico del quartiere.



PASSIONE AD OGNI MORSO

La cucina è il vero cuore pulsante dei ristoranti Crazy Pizza. Ogni piatto è un atto d’amore, preparato con perizia utilizzando solo i migliori ingredienti e servito con impegno e passione. Protagonista è la celebre pizza in crosta sottile, con impasto senza lievito tirato a mano con mozzarella dalla fattura artigianale.



Il menù include pizze classiche e una selezione di “Crazy Pizza” fuori dal comune: la Pata Negra, la Crazy Pizza Focaccia e la Tartufo, con mozzarella, tartufo nero e tartufo bianco. Il tutto da abbinare a fantasiose insalate e per finire gli speciali dessert Crazy Pizza preparati al minuto, come il cremoso tiramisù o il gelato, realizzati al momento davanti ai clienti e serviti istantaneamente.



La cantina ospita bottiglie vintage ed introvabili, provenienti da ogni angolo d'Italia e champagne tra i più rari. Una vasta selezione di cocktail che evocano il glamour italiano della Dolce Vita, come il Campo di Fiori con vodka, mandarino, zenzero, il Sorrento con frutto della passione e vino al basilico, cognac all'albicocca e rifinito con champagne. Tutto è attentamente studiato per garantire che ogni parte dell'esperienza culinaria sia perfetta e arricchita da un bicchiere che racchiude qualcosa di speciale e sensuale al tempo stesso.



“Siamo felici di approdare con Crazy Pizza in Italia, a Roma e Milano. La scelta delle location è un segnale forte, parliamo di aree iconiche come Via Veneto e Brera. Crazy Pizza si allontana dal concetto tradizionale di pizzeria, proponendo un'idea nuova di ristorazione. La pizza rimane la protagonista ma si sposa per la prima volta con atmosfere eleganti e un servizio impeccabile. Inoltre le materie prime sono di altissima qualità e gli impasti, leggeri e croccanti, sono ideali per la condivisione e un pasto all'insegna dell'allegria. Da ultimo l’ampia scelta di gusti e un range di prezzi accessibile, tutte caratteristiche che hanno decretato il successo di Crazy Pizza a Londra e Montecarlo. Un successo che ci auguriamo di replicare adesso a Milano, Roma e presto in altre locations” – commenta Flavio Briatore, fondatore del marchio.



Crazy Pizza è parte del gruppo di ristorazione di lusso e intrattenimento Majestas. Fondato a Porto Cervo, Sardegna, nel 1998 dall’imprenditore Flavio Briatore, Majestas ha consacrato e stabilito la sua fama nel mondo della ristorazione, dell'intrattenimento e dell'ospitalità con location in Europa, Regno Unito, Medio Oriente e Africa.



Crazy Pizza Roma



Opening: 15 febbraio 2022

Indirizzo: Via Veneto 167, 00187 Roma

Telefono: +39 064404417

Website: https://crazypizza.com/rome/

Mail: rome@crazypizza.com

Instagram: @crazypizza.rome

Orari: 7PM - 12AM

Numero di coperti:

Indoor 62 coperti

Outdoor 42 coperti

Servizio aperto per: Cena servita



Crazy Pizza Milano



Opening: 1 marzo 2022

Indirizzo: Via Varese 1, 20122 Milano

Telefono: +39 0254076604

Website: https://crazypizza.com/milan/

Mail: milan@crazypizza.com

Instagram: @crazypizza.milan

Orari: 7PM – 12AM

Numero di coperti:

Terrazza 40 coperti

Primo piano 40 coperti

Piano terra 60 coperti

Servizio aperto per: Cena servita



ph fonte ufficio stampa