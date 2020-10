Appuntamento di ottobre con La Tavola delle Imprese

La tavola delle Imprese, il format innovativo che dà voce alle imprese.

Venerdì 23 ottobre si è tenuto un nuovo appuntamento con “La Tavola delle Imprese”, il format innovativo, ideato da JMI e curato da Netcoa, che dà voce alle imprese.



In ciascuna sessione, un ristretto gruppo selezionato tra startup, Pmi, organismi istituzionali ed accademici, unito virtualmente dai moderni strumenti tecnologici, si confronta, favorendo l’emersione di spunti propulsivi per la creazione di nuove iniziative ed opportunità di crescita.



I partecipanti

Protagonisti di questo incontro di ottobre sono stati rappresentanti della cultura, dell’imprenditoria, del mondo accademico e delle startup italiane ed estere inserite nel programma di accelerazione di Netcoa.



Chiamati ad intervenire sul rapporto tra: “Impresa e cultura al tempo del Covid: nuovi modelli ed opportunità.”



Sono intervenuti: Gaetano Mauro, Presidente del Museo Correale di Terranova; Giuseppe Ferraro, docente e filosofo; Alfonso Conte, docente di storia contemporanea dell’Università di Salerno; CEO di una startup innovativa americana Manuel Rinaldi; il CEO della startup innovativa Immensive, Francesco Sorrentino.



I partecipanti, provenienti dall’ecosistema di Netcoa e dai percorsi di accelerazione della stessa, hanno affrontato nelle diverse prospettive e visioni la realtà che imprese ed istituzioni oggi devono sostenere per tutelare il patrimonio sociale e culturale del territorio nel contesto del sistema economico produttivo.



Il dibattito

Ed invero, dal dibattito, coordinato dal vicepresidente della Netcoa, Raffaello Dinacci, è emerso con univocità che il ruolo del sociale va inteso non come un soggetto distante dal rapporto con l’economia territoriale. Ma come attore e propulsore di una nuova economia che catalizza conoscenze, competenze e tradizioni attraverso la cultura.



Forte è la volontà e la convinzione degli attori coinvolti di creare un ecosistema tra il mondo sociale e quello dell’impresa per uno sviluppo competitivo del territorio in una ottica di open innovation agendo, altresì, in piena sinergia con il mondo accademico, per la creazione di nuove figure professionali rispondenti alla domanda che emerge dal confronto con l’imprenditoria e dalla valutazione dei nuovi scenari economici e scientifici.



Fare rete per approfondire la conoscenza e porla nelle condizioni di dialogare concretamente e fattivamente con il mercato è uno degli obiettivi che il gruppo ha condiviso durante la Tavola delle Imprese e che apre a nuovi scenari ed opportunità di questo Laboratorio.



E’ stato evidenziato dal vicepresidente di Netcoa il ruolo che la stessa ricopre nell’ambito della sua attività avvicinando imprese, Università e giovani menti per la creazione di impresa e lo sviluppo del territorio.



Impresa-Cultura

Fondante, quindi, è l’ecosistema Impresa – Cultura che Netcoa ha inteso promuovere costituendo così il primo passo verso un laboratorio il cui scopo è di incentivare la creatività rafforzando, altresì, il dialogo cultura – innovazione.



In tale contesto, sono stati esplicitati dal Vice Presidente Dinacci i programmi e le misure a sostegno destinate al settore che hanno l’obiettivo di agevolare con cospicui fondi il processo economico – culturale attraverso i rappresentanti dell’impact social in una novativa visione imprenditoriale, con particolare riferimento al programma Cultura Crea gestito da Invitalia.



Netcoa, Associazione per la creazione e lo sviluppo di impresa, è attenta all’impatto sociale ed all’integrazione tra domanda ed offerta ed è partner Invitalia – S.I.S. Sistema Invitalia Startup, costituito da circa ulteriori 50 strutture qualificate a carattere nazionale. https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/sistema-invitalia-startup/mappa—network



I lavori si sono conclusi ringraziando i partecipanti per il loro fattivo contributo al Laboratorio.