Apre a Verona Butterfly Boutique Rooms, il nuovo design place che sposa il mondo dell’ospitalità

Verona, marzo 2018 - Si chiama “Butterfly Boutique Rooms” ed è il nuovo design place ideato e realizzato da una giovane coppia di business traveller veronesi nel cuore della città romantica di Verona. La ristrutturazione di un palazzo signorile del Novecento con un piano nobile ancora affrescato, recupera l’immagine architettonica originale e mantiene l’antico e autentico sapore di una vera corte veronese in uno dei quartieri più vivaci e ormai cosmopoliti della città. La città dell’amore si arricchisce di un nuovo indirizzo per i viaggiatori e i businessmen.



Laura Giovedì e Gian Matteo Rossi, appassionati di design ed instancabili viaggiatori, sono stati supportati nella creazione di questo piccolo ma esclusivo scrigno dell’ospitalità dallo studio creativo di design d’interni veronese MODO+ che aggiunge un nuovo capitolo alla sua ricerca progettuale secondo cui il design deve interagire con la vita e i comportamenti delle persone.

Laura e Gian Matteo la raccontano così: “Il nostro Butterfly Boutique Rooms racchiude tutto quello che non abbiamo trovato altrove: design, comfort e privacy. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di creare un’inattesa forma di ospitalità dove, immersi nel mondo del design rigorosamente Made in Italy, si possa rivivere il comfort e l’intimità di casa”.

E il risultato è una sorpresa, un mix tra galleria d’arte, grazie alle tele e opere scelte con cura assieme alla professionalità di Arena Studio d’Arte di Verona e salotto di casa, che con i suoi spazi curati, crea un’atmosfera inaspettatamente familiare. Una location super esclusiva dove colori, tessuti, profumi, tutti i dettagli di ogni singola Boutique Room sono stati curati per permettere all’ospite di vivere i consueti gesti quotidiani in uno spazio nuovo, all’insegna del discreto, ma elegante, lusso di qualità, avvolto da arredi dei migliori brand italiani scelti personalmente da Laura e Gian Matteo.



“Nelle nostre Boutique Rooms è raccolta la grande esperienza artigianale italiana nel mondo del design” dice Laura “abbiamo voluto scegliere tutti gli arredi ed i complementi tra i più famosi brand del Made in Italy, che hanno reso lo stile e l’artigianalità del nostro paese famosi in tutto il mondo”.

“Assieme ai nostri partner tra cui Poltrona Frau, Baxter, Tooy, Moroso, Desalto, Marazzi, Gervasoni, Fiam, Riva1920, Laboratorio Olfattivo e altri” aggiunge Gian Matteo “abbiamo studiato i colori, i materiali, selezionato le migliori pelli e tessuti, per rendere ogni spazio esclusivo e raffinato.” conclude.



Tecnologia avanzata e ricerca di dettagli unici per avvolgere a pieno tutti i sensi degli ospiti.

Con un SMS code i viaggiatori potranno entrare con semplicità e privacy nel nuovo Design Place, ascoltare la loro playlist o guardare il proprio programma preferito con le moderne dotazioni delle suite, rilassarsi grazie ai ricercati infusi, gustare l’aroma di un vero caffè italiano Illy e lasciarsi coccolare dalle specialità create appositamente per il Relais dallo Chef stellato Giancarlo Perbellini, un cadeaux che i clienti troveranno ad aspettarli nella Courtesy Gift Box.



Butterfly Boutique Rooms, con la sua impronta moderna, si colloca perfettamente in uno dei quartieri più centrali della città, ricco di mete turistiche da visitare, locali, negozi e ristoranti. Dispone di 5 camere più una family suite con 2 camere e bagno privato suddivise in Suite Presidenziale (da 83 mq), Major Deluxe (da 21 mq), Junior Suite (da 35 mq), Junior Suite (da 30 mq), Suite (da 43 mq) e Family Suite (da 90 mq). Il Butterfly dispone di una piccola hall arredata con pregiati pezzi di design.

“Butterfly Boutique Rooms è una struttura adatta a una clientela esigente, proveniente da ogni parte del mondo poiché Verona attira turismo nazionale e internazionale, in ogni momento dell’anno, per eventi legati alle fiere più importanti, come Vinitaly, FieraCavalli, Marmomacc o la stagione operistica e di concerti dell’Arena di Verona, situata tra l’altro a pochi passi dal Butterfly” afferma Gian Matteo Rossi, proprietario assieme a Laura Giovedì della struttura.“Senza dimenticare gli eventi legati al turismo come il Tocatì, Il Giardino di Natale, Verona in Love e i Fuori Salone fieristici, fra gli appuntamenti più importanti del settore, o gli eventi culturali, per i quali Verona è considerata il punto di riferimento del turismo culturale e del divertimento in Veneto”.

Le sue 7 stanze sono tutte arredate in modo diverso, ad ognuna è stato conferito un carattere unico e riconoscibile dove l’estro ricercato di Laura e Gian Matteo, assieme allo staff di MODO+, combina il design moderno con oggetti vintage e quadri, lampadari, specchi e accessori in variazioni di colori e materiali.

Completa l’opera la meravigliosa scalinata d’ingresso rimasta immutata nel tempo con la sua forma elicoidale che porta al piano nobile della struttura dove si diramano le stanze, trasformata con opere di design che la arricchiscono e ne fanno la giusta entrata per una struttura così ricercata per un’indimenticabile atmosfera poetica.



DOVE: Butterfly Boutique Rooms Via Ponte Rofiolo, 1 | 37121 – Verona (Italy)



