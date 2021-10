Apre il primo hotel al mondo di Warner Bros sull’isola Yas di Abu Dhabi, a novembre

Situato a pochi passi dal pluripremiato parco a tema Warner Bros. World Abu Dhabi, l’hotel con 257 camere invita i visitatori a immergersi nel mondo iconico dei film e delle serie televisive della Warner Bros.

Miral - il principale organizzatore e ideatore di esperienze ad Abu Dhabi - in collaborazione con Warner Bros. - che possiede una delle collezioni di marchi e personaggi più famosi e di successo al mondo – ha annunciato che The WB Abu Dhabi hotel sull’isola di Yas, gestito da Hilton sotto il brand Curio Collection, aprirà le sue porte agli ospiti il prossimo 11 novembre, invitando i visitatori a godere delle storie e dei loro personaggi preferiti portati in vita attraverso esperienze di ospitalità uniche.



Gli ospiti del primo hotel al mondo di Warner Bros. si immergeranno da subito nell’atmosfera delle produzioni più famose della Warner Bros. Mentre si pranza in uno dei cinque ristoranti dell’hotel, si può ascoltare il pianoforte di "Westworld" che suona una melodia familiare. Si può passeggiare nella hall e ammirare panorami a 360 gradi della città e del mare insieme agli iconici oggetti di scena e costumi dei film e degli spettacoli televisivi della Warner Bros. Inoltre i bambini e le famiglie potranno chiamare uno dei loro personaggi Looney Tunes preferiti per un festeggiamento in camera offerto loro da Bugs Bunny in persona.



Appena fuori dell’hotel la fontana "Friends" accoglie l’ospite e all’entrata schermi digitali, che si estendono per tutta l'altezza dell'edificio, la fanno da padroni, riproducendo contenuti originali creati per l'hotel. Nella hall sono presenti colonne dal design unico e i corridoi che portano alle camere degli ospiti espongono una galleria curata di opere d'arte.



Ognuna delle 257 camere dell'hotel è arredata con tocchi che si legano all'eredità che rende unica la Warner Bros. Il filone narrativo si ispirata a tre temi. Il primo tema, "Dal copione allo schermo", mette in risalto i momenti salienti dei film e degli spettacoli della Warner Bros. e documenta il viaggio dalla pagina scritta alla ripresa finale. Il secondo tema, "Artist Confidential", celebra una varietà di talenti davanti e dietro la telecamera. Il terzo tema, "The Vault", presenta immagini raramente viste dagli archivi più memorabili della Warner Bros..



A completare l’esperienza in hotel c'è un vasta scelta di cibi e bevande con cinque opzioni di ristorazione per adulti e bambini. Craft Services, situato nella lounge della hall, offre una rilassante pausa caffè dopo una giornata impegnativa, mentre Sidekicks è il luogo perfetto per socializzare e interagire mentre si gusta un gustoso menu internazionale. Per coloro che si rilassano a bordo piscina in cabine e lettini, The Matinee offre un'opzione da pranzo informale. Inoltre, gli ospiti che desiderano concedersi un'esperienza culinaria elegante, possono visitare il Director's Club o godersi un'esperienza all'Overlook, una favolosa lounge con una rilassante piscina a sfioro e una splendida vista a 360 gradi sulla città, sul parco a tema e sul mare.



L'hotel ospita inoltre una serie di servizi per il tempo libero, che si tratti di rilassarsi nell'area della piscina per famiglie, allenarsi nel centro fitness, rilassarsi nella spa, esplorare le opere d'arte e gli oggetti di scena o fare shopping nel negozio Warner Bros.. Per gli ospiti più piccoli, il Kid's Club offrirà uno spazio vivace e giocoso progettato per dare vita ai personaggi della Warner Bros. Alcuni dei personaggi di fama mondiale di WB come Bugs Bunny, Daffy Duck e altri parteciperanno ad attività divertenti in tutto l'hotel, regalando agli ospiti ricordi che dureranno tutta la vita. L'hotel è adatto anche per incontri d'affari ed eventi con un'ampia sala da ballo e ampie sale riunioni.



Il WB Abu Dhabi si trova adiacente al pluripremiato Warner Bros. World™ Abu Dhabi, il più grande parco a tema al coperto del mondo che presenta sei sezioni davvero coinvolgenti, tra cui DC's Metropolis e Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch e Warner Bros. Plaza, insieme a 29 giostre all'avanguardia, attrazioni interattive per famiglie e spettacoli dal vivo unici. L'hotel è anche a pochi passi da Yas Waterworld e a 5 minuti di auto da tutte le altre attrazioni ed esperienze uniche dell'isola di Yas.



Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi:



Il Dipartimento della Cultura e del Turismo - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) guida la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo della città, alimentandone il progresso economico e aiutandola a raggiungere le più grandi ambizioni a livello globale. Lavorando in collaborazione con le organizzazioni che definiscono l'Emirato come una delle principali destinazioni internazionali, DCT Abu Dhabi punta ad unire l'intero ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell'Emirato, coordinare sforzi e investimenti, fornire soluzioni innovative e utilizzare i migliori strumenti, le politiche e i sistemi a sostegno delle industrie della cultura e del turismo.



La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla comunità, dal patrimonio e dal paesaggio dell'Emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze senza pari, rappresentato dalle sue tradizioni viventi di ospitalità, iniziative pionieristiche e pensiero creativo.