Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino: il periodo più magico di tutto l’anno sta per arrivare, niente di meglio che trascorrerlo in una location adatta a ricreare l’atmosfera calda e avvolgente delle Festività natalizie

Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino è una tra le location più conosciute della sponda orientale del Lago di Garda dove vivere una vera e propria experience all’insegna del ben essere inteso nell’accezione più moderna e innovativa, ed è una destinazione perfetta per trascorrere le Feste di fine anno all’insegna di un’ospitalità autentica e accogliente.

Questo design hotel dall’anima green testimoniata dalla prestigiosa certificazione ClimaHotel, sorge nel suggestivo borgo di Bardolino, caratterizzato da un paesaggio unico, coccolato da un clima dolce e mite, che in questo periodo si accende di luci, atmosfere, colori e profumi che rimandano immediatamente alla tradizione più vera.



Le 125 camere - di cui 18 suite - , dallo stile moderno e essenziale, sono caratterizzate da una gamma di colori naturali caldi e avvolgenti, e sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazione senza utilizzo di radiatori e condizionatori.



La corte interna ospita una realtà impareggiabile, l’AquaExperience, che attende gli ospiti con otto piscine termali interne ed esterne, percorsi di acqua corrente, una zona dedicata al nuoto, piacevolissimi idromassaggi e aero massaggi, una vasca salina, per un relax totale e una generale sensazione di benessere che deriva dalle proprietà dell’acqua che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri, è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, ed è un toccasana per la pelle e per tutto l’organismo.



Per non parlare dell’AquaSPA & Wellness: uno spazio eccezionale con i suoi 1000 mq dedicati al benessere e alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, Private SPA, saune, bagni a vapore, fontana di ghiaccio, calidarium, solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

L’offerta di trattamenti proposti dalla Bio - SPA è ampia e variegata, e di recente si è ulteriormente arricchita con quelli davvero innovativi del menu “Benessere Sostenibile” a base di selezionati ingredienti a chilometro 0, scelti tra i tanti e preziosi che il territorio offre e che vengono prodotti dalle aziende agricole dei dintorni del Lago di Garda, senza ricorrere a fertilizzanti o pesticidi.



Come la pianta del melograno diffusa in molte zone del Veneto, tra cui quella del Parco regionale dei Colli Euganei: il suo frutto, la melagrana, è considerato un super food dalle virtù antiossidanti, anti-infiammatorie e anti-invecchiamento grazie alla presenza di polifenoli e vitamina C.

Il rituale “Profondo Rosso” utilizza il succo di melagrana e zucchero, unito a Aquoleux l’esclusivo prodotto proposto da Aqualux che nasce dalla combinazione tra acqua termale e acqua di olive. Questo prezioso mix viene distribuito su tutto il corpo e massaggiato con movimenti lenti e profondi, estremamente rilassanti, una vera e propria coccola davvero preziosa in termini di benefici effetti antiaging.

In cabina viene diffuso un delizioso aroma di agrumi e così si alleggeriscono le tensioni e si induce serenità.



Rilassati e rigenerati sarà ancor più piacevole calarsi nell’atmosfera gioiosa e spensierata delle Festività e perché no godersi ancor di più anche i piaceri della tavola grazie alle prelibatezze che l’Executive Chef Simone Gottardello ha previsto per i menu dei giorni più speciali dell’anno.

Nessuno potrà resistere ai profumati Tortellini di Valeggio in brodo di cappone della Lessinia o alla spettacolare Guancia di vitello fondente, purea di castagne affumicate e verze stufate, previsti per il pranzo del 25 Dicembre, così come non potrà fare a meno di rendere omaggio alla tradizione rivista in una chiave quanto mai attuale e assaggiare durante il brunch di S. Stefano il Baccalà mantecato alla veneziana e i Cannelloni di faraona e carciofi su fonduta di pecorino.

Tra le numerose proposte del Cenone di San Silvestro catturerà l’attenzione degli ospiti l’insolito Manzo marinato alla soia, foglia d’ostrica e caviale Calvisius, il tripudio di sapori del Risotto alla zuppa di triglia, vongole e canocchie, triglia arrostita, zafferano di Pozzolengo e la sublime Spigola, carciofi, emulsione di tartufo nero, Amarone.



Affrettatevi dunque e scegliete tra le numerose offerte che Aqualux ha pensato per far trascorrere ai propri ospiti giorni di Festa memorabili, e per esaudire i desideri di chi amate regalate le indimenticabili esperienze del mondo Aqualux attraverso il suo e-shop https://aqualuxhotelshop.com/!



Christmas Fragrance

Per trascorrere il Natale avvolti dalla magica atmosfera del Lago di Garda!

Pacchetto valido dal 24.12 al 26.12 (2 notti)



Il pacchetto comprende:

• 2 pernottamenti in una elegante camera con prima colazione

• 2 cene in trattamento di mezza pensione presso il ristorante Italian Taste (bevande escluse)

• Accesso all’AQUASPA & WELLNESS: 1000 mq dedicati alla cura del benessere e della bellezza calidarium, rotharium, sauna con parete di sale, sauna finlandese, sauna divano, due bagni turco, zona relax, docce emozionali…

• Accesso all’AQUAEXPERIENCE dove l’acqua è protagonista: vasca idromassaggio Panoramic Experience, due piscine con stazioni idro e lettini aero massaggio, getti d’acqua, piscina esterna riscaldata con percorsi idro e torrente



A partire da Euro 434,50 a persona

in camera Doppia Comfort



Sparkling New Year’s Eve

Per festeggiare il week-end più sparkling dell’anno sulle rive del Lago di Garda coccolati dall’acqua e avvolti dalla luce di Aqualux Hotel!

Pacchetto valido per arrivi il 30 o il 31 Dicembre (3 notti)



Il pacchetto comprende:

•3 pernottamenti in una elegante camera con prima colazione

•Accesso all’AQUASPA & WELLNESS: 1000 mq dedicati alla cura del benessere e della bellezza calidarium, rotharium, sauna con parete di sale, sauna finlandese, sauna divano, due bagni turco, zona relax, docce emozionali…

•Accesso all’AQUAEXPERIENCE dove l’acqua è protagonista: vasca idromassaggio Panoramic Experience, due piscine con stazioni idro e lettini aero massaggio, getti d’acqua, piscina esterna riscaldata con percorsi idro e torrente

A partire da € 625,00 a persona

In camera doppia comfort



Per info e prenotazioni booking@aqualuxhotel.com

https://www.aqualuxhotel.com