Ares Ambiente: quando la gestione dei rifiuti diventa eccellenza

Ares Ambiente è una delle realtà italiane protagoniste del settore dei rifiuti: da sempre l’azienda è in prima linea per una gestione efficiente, trasparente e soprattutto responsabile nei confronti di persone e ambiente

Con sede a Treviolo (BG), Ares Ambiente è specializzata nell'intermediazione dei rifiuti e nella gestione di impianti autorizzati. L'azienda ha fatto della responsabilità ambientale uno dei suoi valori portanti.



Ares Ambiente: servizi, certificazioni e politica aziendale



Attiva dal 2008 su tutto il territorio nazionale, Ares Ambiente è impegnata nello smaltimento, recupero e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Fin dai primi anni l'azienda si è contraddistinta per una politica basata su una costante attenzione alla tutela dell'ambiente e alla salute della persona. A testimoniarlo le numerose certificazioni in possesso in tema di Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento Europeo EMAS), Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e Responsabilità Sociale (SA 8000:2014). A queste si aggiungono poi le attestazioni "Certificato di eccellenza" e "Convalida dichiarazione ambientale". Da sempre le attività di Ares Ambiente si poggiano su criteri ormai consolidati di efficienza, trasparenza ed economicità. Una filosofia perseguita sia a livello interno che nelle scelte di business. Per i suoi servizi l'azienda si affida infatti esclusivamente a tecnici, laboratori e trasportatori che rispondono a specifici standard normativi e qualitativi.



Ares Ambiente: un'azienda "performante"



Il percorso tracciato negli anni ha portato Ares Ambiente ad essere riconosciuta come una delle realtà italiane oggi protagoniste del settore dei rifiuti. L'azienda è stata capace di mantenere una crescita costante anche in un periodo complesso come quello attuale, condizionato dall'avvento della pandemia e dal conseguente sentimento di incertezza economica. A confermare il successo di Ares Ambiente il riconoscimento recentemente ottenuto dal quotidiano "LombardiaPost" come "Best Performer" 2021. Secondo una ricerca realizzata dal Centro studi ItalyPost sulle realtà imprenditoriali della provincia di Bergamo, negli ultimi anni l'azienda di Treviolo ha dimostrato una solidità economica e finanziaria costante. Un risultato frutto del continuo aggiornamento delle competenze e dell'impegno nel fare impresa in modo responsabile e trasparente verso tutti gli stakeholder.