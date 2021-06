Arezzo bellissima da visitare durante la Fiera Antiquaria

Arezzo è una perla nascosta nel panorama turistico toscano, una città antica e bellissima che vale la pena visitare in ogni periodo dell'anno, ma c'è un fine settimana speciale dove la città diventa magica.

Ogni prima domenica del mese e sabato precedente nella splendida città etrusca di Arezzo, nel cuore della Toscana, le strette e ripide strade del centro storico si animano con più di 300 espositori provenienti da tutta Italia.



La Fiera Antiquaria di Arezzo è la manifestazione più antica e più grande d'Italia, nata da una intuizione di Ivan Bruschi (al ritorno da Londra dopo aver visto Porto Bello) ha da poco festeggiato i 50 anni di storia (prima edizione giugno 1968) ma non smette di attirare appassionati e turisti da tutto il mondo in cerca di oggetti unici e antichi.



Se amate collezionare oggetti antichi, arredare casa con oggetti di design e modernariato o più semplicemente amate il mondo del vintage dovete assolutamente visitare questo bellissimo mercato antiquario.



Se non hai mai visitato Arezzo ti sei sicuramente perso una piccola perla immersa nella verde Toscana, la città natale di Petrarca e Vasari è un gioiello antico, perfettamente conservato e che vale la pena visitare sia per le tantissime attrazioni artistiche e culturali, (come i favolosi affreschi di Piero della Francesca, casa Vasari, l'anfiteatro Romano con il suo fantastico museo e molto altro) sia per gli spazi naturalistici nei dintorni.



Visitarla durante il fine settimana della Fiera Antiquaria è comunque un valore aggiunto importante, la città di Arezzo diventa viva e animata di tante persone che passeggiano nelle strade del centro storico per il piacere della "trouvaille", ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro e particolare.



La fiera antiquaria non è paragonabile ad un classico " mercatino delle pulci " ma è una manifestazione di alto livello forse la più grande tra tutti i mercati antiquari, dove potrete trovare :



• Oggetti d'arte

• Mobili

• Gioielli e Bijoux

• Orologi

• Libri e stampe

• Strumenti Scientifici e Musicali

• Giocattoli

• Biancheria d'antan

• Oggetti di collezionismo

• Artigianato di qualità

• Vintage

• Modernariato



La Fiera Antiquaria si svolge nella parte alta della città antica e si snoda per le vie del centro, da Via Guido Monaco fino a Piazza della libertà (dove ha sede il Comune di Arezzo) e attraversa una delle piazze più belle d'Italia Piazza Grande.



Troverete maggiori informazioni sul sito ufficiale della https://www.fieraantiquaria.org/ ma si svolge sempre la prima domenica del mese e sabato antecendente in ogni periodo dell'anno.



Piazza Grande (o piazza Vasari) vale da sola la visita ad Arezzo, ambiente unico e bellissimo, entrando da via di Seteria la vista ti toglie il fiato, di forma irregolare e con una forte pendenza, è caratterizzata da costruzioni di epoche differenti che si affacciano come su un palcoscenico, è talmente bella e particolare che non trovi un posto dove scattare una foto.



Cuore della Arezzo medievale la piazza negli anni ha cambiato spesso volto, soprattutto nel XVI secolo quando venne costruito lo splendido Palazzo delle Logge progetto firmato da Giorgio Vasari.



Ma Arezzo non è solo una splendida città che vale la pena visitare, ad Arezzo il tempo sembra si sia fermato, i ritmi sono lenti e la città è avvolta da un silenzio che ti riporta indietro nel tempo, lontano dal caos e dal traffico.

Passeggiare per la città è un'esperienza senza tempo, d'obbligo uno stop in una delle tante trattorie e osterie tipiche per mangiare prodotti del territorio, ad Arezzo si mangia bene ovunque, la città è stata recentemente valutata come il capoluogo dove si mangia meglio in Toscana.



Noi consigliamo l'antica osteria Agania a pochi passi dalla Fiera ma sono veramente tanti i posti dove trovare piatti tipici molto buoni.



Se hai tempo vale sicuramente una visita la casa natale di Vasari, la Cattedrale, la Fortezza Medicea e per gli appassionarti la Casa Museo di Ivan Bruschi e il Mumec il museo dei mezzi di comunicazione.



Per informazioni turistiche vi consiglio di visitare il portale ufficiale del Comune di Arezzo Discover Arezzo, (www.discoverarezzo.com) sempre aggiornato.



Approfitta della Fiera Antiquaria per visitare anche la città e dedica almeno due giorni alle bellezze locali, soggiorna in un hotel in centro storico come l'Hotel Continentale https://www.hotelcontinentale.com, che ti permette di lasciare l'auto in garage il venerdì e di muoversi a piedi per l'intero fine settima.

Non farti mancare un cocktail nella terrazza al sesto piano con un panorama mozzafiato della città antica.