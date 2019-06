Arriva a Monopoli Pesci Fuor d’Acqua

Street Food, alta gastronomia, vendita di prodotti tipici, esibizioni, concerti e….

MONOPOLI (BA) - Nella suggestiva cornice del Lungomare Portavecchia di Monopoli, l’evento clou dell’estate monopolitana: Pesci Fuor d’Acqua.



In programma dal 7 al 9 giugno 2019, l’evento enogastronomico sarà rivolto a tutte le fasce di età, dai più giovani fino a coinvolgere le intere famiglie.



Alta gastronomia, vendita di prodotti tipici, esibizioni e concerti, aree ludiche per bambini, happy hours con dj set, sono solo alcune delle attrattive che contrassegneranno Pesci fuor d’acqua come evento alla portata di tutti.



La strategica posizione al di fuori del centro storico, sul lungomare della Portavecchia recentemente ristrutturato che abitualmente è percorso da migliaia di visitatori, favorirà l’alta affluenza di pubblico all’evento.



Alla sua prima edizione, l’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Progetto Emme di Monopoli, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e l’Assessorato alle Politiche del Commercio del Comune di Monpopoli.



In collabporazione con Pro Loco Monopoli Perla di Puglia, Nastro Azzurro, Mare Gioioso, e Monopoli in the heart of Puglia.



Il programma

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019:

Apertura stand ore 18.00



Ore 20.00 “REWIND COPPA ITALIA 2015” – Riviviamo le emozioni con video, interviste e protagonisti di quella incredibile annata.



Ore 22.00 CONCERTO “Ridammi la radio”



SABATO 8 GIUGNO 2019:

Apertura stand ore 18.00



Ore 19.00 DJ SET



Ore 21.30 CONCERTO “Superclassifica Scio’”



DOMENICA 9 GIUGNO 2019:

Apertura stand ore 18.00



Ore 19.00 DJ SET



Ore 21.30 CONCERTO “Simpatiche Canaglie”



Durante la manifestazione sarà possibile degustare prodotti tipici locali ed ammirare spettacoli di artisti di strada itineranti