Arriva a Perugia il percorso interattivo dedicato alla campagna “Scienza (non magia)” di Yakult

La seconda tappa nella città umbra per il viaggio Yakult lungo l’intera penisola

Da martedì 24 aprile, il road tour Yakult della campagna “Scienza (non magia)” è arrivato nella città di Perugia per restare fino a domenica 29 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult.



Piazza Matteotti ospita infatti un percorso interattivo composto da cinque installazioni artistiche posizionate in modo da creare giochi di scomposizione e prospettiva che sveleranno il messaggio nascosto in ciascuna di esse. I passanti potranno da oggi provare i prodotti Yakult e ricevere informazioni.



Perugia è la seconda città dopo Cagliari, a essere toccata dal road tour Yakult, che si muoverà lungo tutta la penisola toccando diverse città italiane.