Arriva anche a Treia la campagna di prevenzione Mondo Libero dalla droga

Impegnati costantemente in tutta la provincia di Macerata, il fine settimana arrivano anche Treia, i volontari di Mondo Libero dalla droga, con opuscoli informativi gratuiti messi a disposizione dei giovani nei luoghi di ritrovo della città. In questi giorni son stati raggiunti anche i giovani di Caldarola e Comunanza!

Storia e bellezza di questo antico e spettacolare borgo, tra i più belli d’Italia, si intrecciano con la modernità.



Ma la società non da spazio solo alle cose belle e creative. Tra le nuove usanze diffuse tra le giovani generazioni, arrivano anche le “cattive abitudini”, tra queste il fatto di abusare di alcol e sostanze stupefacenti per puro divertimento.



La campagna preventiva è tesa a fornire le corrette informazioni, che creano una linea guida ai ragazzi in merito agli effetti delle droghe. I materiali delineano una visione completa sull’importanza di vivere una vita libera dalla dipendenza delle sostanze.



Conoscere gli effetti, non solo dello sballo, che sono quelli più comunemente ricercati dai ragazzi, ma anche quelli collaterali, è il modo più efficace per creare un adeguata prevenzione.



Evitare l’abuso di sostanze è determinante per vivere una vita piena di energia e soddisfazioni.



Con il tempo, l’uso di droga porta solamente “allo spegnimento” di ogni emozione, come scrisse anche l’Umanitario L. Ron Hubbard nelle sue ricerche. Ed è proprio questo fenomeno che, nel tempo, porta ad una maggiore assunzione di sostanze. Così facendo, di crede di poter sperimentare quelle emozioni che in precedenza si potevano raggiungere con sostanze “leggere” o qualche bicchiere. Questa è dipendenza!



L’obiettivo dei volontari è di raggiungere i ragazzi, prima degli “amici” spacciatori, con la Verità sulla droga, permeando ogni angolo delle Marche con materiale informativo.



Per maggiori informazioni visita il sito: www.drugfreeworld.org