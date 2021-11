E' tutto pronto per la manifestazione più dolce dell'anno, organizzata da SGP Grandi Eventi. Da sabato 13 a domenica 21 novembre 2021 la città del Torrazzo si vestirà completamente di torrone

Un’edizione, che torna alla sua versione originale di 9 giorni e inaugura il 13 novembre giorno del Santo Patrono di Cremona, Sant'Omobono, protettore dei mercanti e dei sarti, e che porterà tra le vie del centro storico della città tante attese novità e appuntamenti ormai divenuti tradizionali, come le maxi costruzioni di torrone e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa.

Non mancheranno gli eventi più rappresentativi della Festa del Torrone tra i quali la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il tanto atteso spettacolo finale caratterizzato da suggestive ambientazioni con coreografie ed effetti scenografici spettacolari che verrà realizzato in Piazza del Comune, ma non solo, durante i giorni della manifestazione verranno organizzati workshop tematici per grandi e piccini.

Tra gli appuntamenti immancabili che da sempre accompagnano la Festa del Torrone ci saranno le maxi costruzioni di torrone e gli ormai tradizionali riconoscimenti tra cui il Premio Bontà istituito per dare un riconoscimento per aver dedicato il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo, e il prestigioso premio Torrone d’oro che verrà assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo.

La kermesse vedrà anche un omaggio alla grandissima cantante cremonese Mina, con via Mercatello e via Solferino illuminate dalle parole di due canzoni simbolo della cantante: 'Amor Mio' (che quest'anno compie 50 anni) e 'Vorrei che fosse amore'.



Un percorso enogastronomico con il dolce che unisce l’Italia



Da Caltanissetta a Catania, da Tonara a Bagnara Calabra salendo verso Benevento fino ad arrivare a Cremona senza dimenticare il famoso mandorlato piemontese, queste solo alcune delle città italiane riconosciute come eccellenze per la produzione di torrone.

Viaggiando per lo Stivale si possono degustare tante varianti del torrone ma gli ingredienti di base restano sempre albume, miele, mandorle o nocciole, che vengono poi declinati, addolciti, arricchiti da specialità di ogni regione per rendere il dolce amato da grandi e piccini una squisitezza che unisce l’Italia da nord a sud.

Dal torrone friabile a quello morbido, dalle mandorle alle nocciole o altra frutta secca, queste alcune delle innumerevoli varietà di torrone diffuse in tutta Italia. Si parte dal Piemonte dove il torrone viene fatto con la pregiata nocciola gentile delle Langhe; in Lombardia a Cremona dove il torrone è parte della tradizione; passando per la Toscana dove si trova il torrone di Lamporecchio, morbido, con le nocciole; in Campania con il torrone di Benevento, alla nocciola: più si procede verso sud più il torrone diventa un vero e proprio dolce di pasticceria, un dessert. Sempre in Campania ad Avellino, si può gustare il pantorrone, fatto di torrone e pan di spagna imbe- vuto al liquore. Ancora, la Sicilia è il regno dei torroncini, morbidi, fatti con pistacchi e mandorle; e poi la Sardegna, dove si prepara un torrone caratterizzato dal sapore particolare del miele sardo, cotto a fuoco diretto con pani morbidi che al taglio fanno la “goccia”. Ma le particolarità non finiscono qui, il torrone viene utilizzato anche nelle ricette salate, come ad esempio il risotto con brodo di torrone, un must della cucina moderna cremonese

A Cremona dal 13 al 21 novembre alla ormai storica Festa del Torrone, giunta alla ventitreesima edizione sarà possibile assaggiare e conoscere meglio tutte le varianti di torrone che esistono in Italia, attraverso incontri, showcooking, degustazioni e tanto altro, per scoprire i tanti gusti del torrone.



Il torrone un dolce senza stagione



Il tipico dolce natalizio trova spazio anche sulle tavole estive

Chi l’ha detto che il torrone si mangia solo a Natale? A sfatare questo falso mito ci pensa la tradizionale Festa del Torrone, che celebra il dolce amato da nord a sud e porta sulle tavole di questa estate il torrone in una nuova veste.

“Il torrone non va solo degustato come dolce, ma è importante conoscere tutte le sue sfaccettature per poterlo assaporare al meglio - spiega Massimo Rivoltini, titolare della Rivoltini Alimentare Dolciaria - ad esempio come ingrediente per ottimi dessert, o come granella per i primi. La sua dolcezza e delicatezza si adatta a tantissimi piatti della nostra tradizione, dai ravioli, al semifreddo, l’importante é conoscere gli abbinamenti giusti per poterlo gustare tutto l’anno”.

Il celebre prodotto amato in tutta Italia vive una nuova vita basata sulla sua destagionalizzazione che riporta alla memoria i tanti miti che lo legano alle sue origini. Tra questi il più datato narra che nell’antica Grecia un dolce a base di noci e miele veniva dato agli atleti che si preparavano per le Olimpiadi. Un dolce a base di albume, mandorle e miele si ritrova anche ai tempi dell’antica Roma nei testi Tito Livio. La sua tradizione più recente, invece risale al 1441, anno in cui convolarono a nozze Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza che offrirono agli invitati un dolce che voleva essere un omaggio alla grande torre della città di Cremona.

Esistono mille modi per poter utilizzare il torrone in cucina, attraverso semplici ricette che danno un sapore unico alle pietanze, dal torrone da conservare in frigorifero e poter degustare come dessert, al torrone friabile alle mandorle da conservare in freezer, per poter fare una dolce granella da accompagnamento e da abbinare sia ai primi che ai dolci.

Per poter conoscere tutte le declinazioni e gli abbinamenti con il Torrone, l’appuntamento è tra le vie del centro di Cremona dal 13 al 21 novembre per 9 giorni di incontri, showcooking, degustazioni e tanto altro.



La kermesse è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, vanta il patrocinio della Regione Lombardia e annovera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani e il Centro Commerciale Cremona Po.



Questi sono solo alcuni dei prodotti che troverete nell’area commerciale della festa del torrone, tantissime altre leccornie vi aspettano dal 13 al 21 Novembre a Cremona.

Un appuntamento imperdibile per tutti i golosi e gli amanti della tradizione e per la città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteristico.



Ecco la ricetta del semifreddo al Torrone, un classico per l’estate

Ingredienti:

• 500gr. panna fresca da montare

• 350gr. torrone ricoperto di cioccolato

• 4 uova fresche

• 150gr. zucchero al velo

Esecuzione:

Mischiare lo zucchero al velo con i tuorli delle uova, montare la panna (ben soda) e infine montare a neve 2 albumi. Unire delicatamente la panna con le uova, lo zucchero e gli albumi. Foderare uno stampo con della carta stagnola. Ricoprire il fondo con uno strato di circa 1 cm di torrone sbriciolato, quindi stendere circa la metà della crema, un altro strato di torrone e il resto della crema. Terminare il riempimento con il torrone. Mettere lo stampo nel freezer per almeno 6 ore.



Info su www.festadeltorrone.com

ph credits: ansa