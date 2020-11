Arriva Pestovè, il sugo pronto con la marcia in più: basilico fresco e spirulina

Firmato dallo chef Luca Andrè della FunnyVeg Academy, nasce il nuovo pesto di Mondovè, con basilico fresco e spirulina, per un pieno di sapore e benessere.

Dalla collaborazione tra Mondovè, azienda trentina nata nel 2019 e specializzata in sughi 100% vegetali e naturali, e Luca Andrè, chef e titolare del ristorante Soul Kitchen a Torino e docente della FunnyVeg Academy, nasce Pestovè, un sugo pronto ottimo per condire i primi piatti, ma anche da assaporare su bruschette e altre preparazioni.



La vera novità sono gli ingredienti: in primis il basilico fresco colto e lavorato in giornata, il Gondino, un preparato vegetale che sostituisce il gusto del formaggio e lo rende adatto anche agli intolleranti al lattosio, un mix di frutta secca (anacardi, pistacchi e pinoli), il sale di Maldon per esaltare tutti i sapori presenti e l'alga spirulina, che garantisce un ottimo apporto nutrizionale.



Pestovè è senza glutine, senza lattosio, senza conservanti, senza zuccheri aggiunti e anche senza colesterolo, tutte caratteristiche che lo rendono adatto a un larghissimo pubblico di consumatori, alla ricerca di prodotti salutari e ready to eat. Inoltre racchiude in sé, come tutte le altre quattro referenze dell’azienda, qualità, innovazione e ottimizzazione.



Qualità, garantita dalla presenza di un'ottima materia prima, con ingredienti in parte biologici e superfood come l’alga spirulina. Innovazione, grazie a una grande ricerca dei trend di mercato e un'attenzione alla sostenibilità ambientale. In questo senso il mondo della cucina vegetale offre ancora tantissime possibilità inesplorate e proprio tramite la collaborazione con i migliori green chef italiani vengono proposte ricette indicate non solo a chi segue una dieta vegetale, ma a tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto genuino e gustoso. Ottimizzazione, perché il prezzo è una componente importante e applicando economie di scala date dalla collaborazione con grandi aziende per abbattere i costi fissi, viene garantito un prezzo accessibile e competitivo al pubblico di 2,70 euro (prezzo consigliato).



Il prodotto al momento è in vendita presso alcuni supermercati del Trentino e sul sito mondove.eu, da gennaio è prevista l’uscita in diversi supermercati italiani e va ad arricchire la linea dei sughi pronti prodotti da Mondovè:



Raguvè: il ragù vegetale di lenticchie, realizzato nel febbraio del 2019 dallo chef trentino Michele Granuzzo. Un prodotto dall'alto valore nutrizionale, ottimo per condire la pasta, ma anche da usare per realizzare gustosi aperitivi.



Amavè: l'amatriciana vegetale, ideata nell'estate del 2019 dalla chef La Stella Veg. Un sugo sorprendente, con il quale si valorizza il tofu 100% naturale e biologico per rivisitare in chiave completamente vegetale (ma più leggera) la classica ricetta dell'amatriciana, senza far assolutamente rimpiangere l'originale.



Soiavè: il ragù più simile al ragù che ci sia. Anche questa volta lo chef Michele Granuzzo riesce ad esaltare una ricetta conosciuta, con risultati decisamente sorprendenti. Provare per credere.



Marevè: il sugo vegetale che unisce e combina sapientemente i sapori del mediterraneo, come i capperi, le olive, l'origano e l’alga nori e li arricchisce con un prodotto nuovo, per molti: il tonno vegetale, per dare quel tocco di sapore in più al risultato finale.