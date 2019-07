Eccola, e' si proprio lei"Rosyna" nome d'Arte della splendida Musicista nonche' Artista Interprete che aggancia dopo tanto studio e volonta' nel credere nelle sue capacita' il Produttore e Management Salvo De Vita, noto per le sue Produzioni di Spettacoli in collaborazione con i Format: "Amici di Maria De Filippi- Made in Sud di rai due-TV" nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Premio per la Rosyna stipulato con affetto e trasparenza per le sue doti dimostrate.

Eccola, e' si proprio lei"Rosyna" nome d'Arte della splendida Musicista nonche' Artista Interprete che aggancia dopo tanto studio e volonta' nel credere nelle sue capacita' il Produttore e Management Salvo De Vita, noto per le sue Produzioni di Spettacoli in collaborazione con i Format: "Amici di Maria De Filippi- Made in Sud di rai due-TV" nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Premio per la Rosyna stipulato con affetto e trasparenza per le sue doti dimostrate.Il giorno 28 Luglio 2019 potra' e sara' osservata ad Argenta di Ferrara all'interno dello spettacolo del Produttore stesso con la partecipazioni di Artisti Professionisti di Tv e non solo..Orchestre a livello Regionale.

Il Contratto prevede un cammino di quattro anni che permettera' alla stessa di farsi conoscere in vari stli del suo essere attraverso Uffici Stampa, servizi Pubblicitari e Management.Insomma siamo lieti di annunciare l'Uscita di questa nuova Artista che si impegnera' nel non deluderci delle sue capacita'.

Il Produttore racconta di aver conosciuto tramite il Marketing "Rosyna" e da li...tutto e' nato notando una sua performance.

Non resta che augurare un forte Augurio a questa meravigliosa ragazza.



De Vita Salvatore ( FotoGiornalista)