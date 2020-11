Arrivano i Ciber Days di NH Hotel Group: sconti fino al 40% per soggiorni fino a primavera 2021

• Dal 23 al 30 novembre è possibile prenotare un soggiorno super scontato in uno degli hotel della Compagnia grazie ai Cyber Days, la migliore offerta dell’anno firmata NH Hotel Group • Le prenotazioni effettuate in questo periodo sono valide per soggiorni dal 23 novembre 2020 fino al 31 marzo 2021 presso una selezione di hotel dei brand NH Hotels, NH Collection, Anantara, Algarve Resorts, nhow, Tivoli e Avani. • La promozione include inoltre servizi come la cancellazione gratuita e la gratuità per i bambini

NH Hotel Group lancerà il 23 novembre i “Cyber Days”, una promozione che propone la migliore offerta dell’anno per viaggiare fino a primavera 2021. Grazie a questa promo, gli ospiti potranno viaggiare nelle migliori destinazioni in Europa o in America Latina soggiornando in una selezione di hotel dei brand NH Hotels, NH Collection, Anantara, Algarve Resorts, nhow, Tivoli e Avani.



L'offerta consiste in uno sconto fino al 30% per le prenotazioni effettuate dal 23 al 30 novembre inclusi e un ulteriore 10% per i titolari del programma fedeltà NH Rewards, per soggiorni fino al 31 marzo 2021.



Data l’attuale situazione in cui se si prenota un viaggio lo si pianifica last minute, NH Hotel Group ha pensato anche ad alcune agevolazioni in modo da dare la possibilità di prenotare con la garanzia di poter cancellare gratuitamente fino a 7 giorni prima dell’arrivo e usufruire del soggiorno gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Inoltre, se si sceglie uno dei seguenti hotel, è possibile approfittare della mezza pensione: Anantara Vilamoura Algarve Resorts, Tivoli Lagos, Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli Carvoeiro Algarve Resorts e Tivoli Marina Portimão.



Feel Safe At NH, totale sicurezza per ospiti e collaboratori

Dalla riapertura delle strutture a seguito della pandemia, NH Hotel Group ha implementato il concetto “Feel Safe at NH”, ha cioè rivisto tutte le sue procedure e apportato quasi 700 modifiche agli standard operativi implementati nei suoi hotel per preservare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e dei suoi collaboratori in tutto il mondo.

Questo piano di misure è in vigore da diversi mesi e comprende, tra gli altri, la massimizzazione dei processi di pulizia e di igienizzazione di ogni spazio alberghiero, l’adozione di nuove soluzioni digitali per ridurre i contatti e mantenere la distanza sociale, nuovi processi e protocolli per i servizi F&B, controlli ancor più mirati della depurazione di aria e acqua. Tutto questo per garantire che chiunque si trovi nelle strutture NH Hotel Group, sia un ospite o un collaboratore, possa sentirsi sempre al sicuro.

Per ulteriori informazioni su NH Hotel Group o prenotazioni → www.nh-hotels.it



NH Hotel Group (www.nh-hotels.com) è un consolidato operatore multinazionale e una delle compagnie alberghiere urbane di riferimento in Europa e America, dove gestisce più di 360 hotel. Dal 2019 la Compagnia lavora con Minor Hotels per integrare le due marche commerciali alberghiere in un unico marchio aziendale presente in più di 50 paesi nel mondo. Viene così a costituirsi un portfolio di più di 500 hotel suddivisi in otto diversi brand - NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana e Oaks - che rappresenta un’ampia proposta alberghiera perfettamente in linea con le esigenze e i desideri dei viaggiatori moderni.



NH Hotel Group – Italia

Con 58 alberghi, 8.416 camere e circa 450 sale meeting in 26 città, NH Hotel Group – Italia è la catena leader nel mercato nazionale in grado di soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure. NH Hotel Group Italia offre ai propri ospiti 3 categorie di hotel: NH Collection, premium hotel ubicati nelle location più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels, urban hotels moderni e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe accessibili; e nhow Milano, unconventional hotel di design dalla personalità unica.