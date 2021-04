Arrivano i Cuori di pura dolcezza per la Festa della mamma 2021

Per chi è in cerca di qualcosa di unico e originale per celebrare questa importante ricorrenza, Ciocomiti propone una imperdibile box con un trio di deliziose tavolette di cioccolato a forma di cuore, bianco e fiordaliso, fondente e lamponi, latte con perle colorate, accompagnate da due assoluti “must have”, la Ciocomitica e le Ciocomela, e da alcune gustose novità.

La Festa della Mamma si avvicina ed è ufficialmente iniziata la caccia al regalo. I pensieri più graditi sono quelli semplici ma in grado di trasmettere un messaggio: cosa c’è allora di meglio che donare qualcosa che sia in grado di simboleggiare al contempo amore e dolcezza?



Una golosa proposta arriva da Ciocomiti, atelier del cioccolato con base in Val di Sole, all’ombra delle Dolomiti di Brenta, nel cuore del Trentino, che propone una gamma esclusiva di cioccolati di alta qualità, realizzati con utilizzo di fave di cacao provenienti da selezionatissime piantagioni delle zone più vocate del mondo. La preziosa materia prima viene lavorata con cura, secondo la migliore tradizione dell’arte cioccolatiera alpina e utilizzando una speciale macina a pietra naturale nel laboratorio di Malè (TN), e trova l’affinamento nella splendida cornice del Rifugio Tuckett a 2.272 metri di altitudine nelle Dolomiti di Brenta, per un risultato finale davvero unico.



In particolare, per omaggiare al meglio tutte le mamme, Ciocomiti ha creato tre meravigliosi cuori di cioccolato, in formato tavoletta e ricchi di gusto e di originalità, non solo buoni da mangiare ma eleganti e belli da vedere: cioccolato bianco premium 29% cacao e fiordialiso, cioccolato fondente 71% cacao e lamponi, cioccolato al latte 41% cacao con raffinate perle colorate di zucchero.



Tre creazioni davvero uniche proposte singolarmente oppure in una esclusiva box, insieme a un Minipack duetto con due cuori fondenti 71% cacao ripieni di ganache al lampone, una confezione di Pistacchi ricoperti di cioccolato bianco, una confezione mista di Boule 6 gusti e due assoluti must have della collezione Ciocomiti, amatissimi dal pubblico e disponibili tutto l’anno sull’e-shop, ovvero la Ciocomela fondente, deliziose fette di mela essiccate e ricoperte da cioccolato fondente (disponibile singolarmente anche nella delicata versione bianca con lamponi), e la Ciocomitica, imperdibile crema spalmabile con il 50% di nocciole.



Un’occasione unica per regalare alla propria mamma non solo del cioccolato di altissima qualità, interpretato dai maestri cioccolatieri di Ciocomiti in esclusive creazioni, ma anche un viaggio virtuale tra le Dolomiti di Brenta, dove queste eccellenze prendono forma.



Distribuzione: e-shop aziendale



Prezzi:



Cuori singoli: 8,50 euro



Ciocomitica: 8,50 euro



Ciocomela: 7,50 euro



confezione cuori fondenti con ganache di lamponi: 3,80 euro



Box con 3 cuori, pistacchi ricoperti, boule 6 gusti, Ciocomela fondente e Ciocomitica: 49 euro





Corporate background



Nata da un progetto di Matteo Fedrizzi e Luca Bondioli, due giovani imprenditori della Val di Sole, Ciocomiti si distingue nel panorama del cioccolato di alta qualità per la sua filiera che parte dalle zone più vocate del pianeta per la produzione di cacao – dove sono attivi contatti diretti con i coltivatori per garantire qualità delle lavorazioni ma anche giusto prezzo di acquisto e rispetto dell’ambiente – e termina nella splendida cornice del Rifugio Tuckett, a 2.272 m di altitudine, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.



Una realtà che in soli quattro anni è costantemente cresciuta facendosi apprezzare dagli estimatori di cioccolato, tanto da essere premiata, a fine 2020, nell’ambito dell’International Chocolate Awards, competizione indipendente internazionale dedicata alle produzioni “Bean to bar” (“dalla fava alla tavoletta”), con la Medaglia d’Argento nella categoria Dragées di cioccolato fondente per il Ciocomiti Fave Cacao Ricoperte Cuvée 71% e la Medaglia di Bronzo nella categoria Spalmabili con cioccolato fondente senza latte in polvere per la Crema Ciocomitica 50% Nocciole.



Maggiori informazioni su www.ciocomiti.com.