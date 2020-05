Arrivano i nuovi Oli infusi lanciati da Fratelli Carli

Nelle varianti al Basilico o al Peperoncino rappresentano un nuovo modo di assaporare l’Olio Extra Vergine di Oliva.

Fratelli Carli, la storica azienda olearia di Imperia, che dal 1911 produce e distribuisce per corrispondenza i propri prodotti in Italia e in diversi paesi nel mondo, sempre attiva nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, presenta oggi i suoi nuovi Oli infusi.



Dalla passione e il know-how della famiglia Carli per il mondo dell’olio, nascono queste due nuove specialità fortemente legate alla tradizione mediterranea.



Si tratta di due nuovi condimenti che uniscono all’Olio Extra Vergine di Oliva tutta la freschezza e il sapore di due ingredienti “principe” della cucina mediterranea: il basilico e il peperoncino.



Molto profumati, intensi e saporiti, i due Oli vantano un processo di lavorazione assolutamente naturale, basato sull’infusione, l’antico metodo utilizzato per estrarre i principi attivi e le essenze direttamente dalle piante officinali.



Senza l’aggiunta di alcun aroma, né altri additivi, il basilico e il peperoncino, rigorosamente freschissimi, vengono posti in infusione nell’olio extra vergine di oliva. Successivamente l’infuso così ottenuto viene unito all’Olio Extra Vergine di Oliva (pari all’85%), Otteniamo così due Oli Infusi assolutamente genuini che vantano un’etichetta corta e semplicissima.



Le materie prime sono, in un caso, le infiorescenze di basilico fresco, raccolto nella stagione estiva e, nell’altro, il peperoncino fresco extra piccante.



Molto delicato l’Olio&Basilico, dal colore verde brillante, è fresco, estivo e leggero. Risulta autentico e inconfondibile ed è adatto al condimento di pane e pomodoro, insalate, bruschette, minestre o passati di verdura, pasta, formaggi freschi, pesce al forno o carni bianche.



Dal colore rosso – aranciato con tonalità tendenti al verde, l’Olio&Peperoncino è invece molto intenso e profumato. Potente, decisamente piccante, per i veri appassionati dei condimenti forti su pizza, bruschette, pasta come le penne all’Arrabbiata, spaghetti aglio, olio e peperoncino, pesce, verdure grigliate o zuppe di legumi.



Una curiosità? L’utilizzo dei questi oli è molto antico. Si tramanda che Apicio, il cuoco dell’antica Roma, consigliasse una ricetta per aromatizzare il comune olio in modo che assomigliasse al raro e ricercato olio della Liburnia, l’antica Dalmazia. Per il suo olio Apicio usava enula, cipero e alloro.



Gli Oli Infusi, con shelf life di 18 mesi, sono venduti nelle due bottiglie vetro da 0,25 litri in unico astuccio, al prezzo di Euro 9,8 se l’ordine avviene tramite e-commerce (www.oliocarli.it) o via telefono (tel. 0183 7080). Gli Oli Infusi sono inoltre disponibili anche nei 15 Empori Fratelli Carli in Italia.



Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 15 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta, Padova, Piacenza e Bologna). www.oliocarli.it.