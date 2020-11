Arrivano le “RICETTE D’AUTORE”: Emiliana, Dolomitica, Mantovana, le pizze di Domino's con ingredienti regionali DOP e IGP

La prima catena di pizzerie al mondo lancia in Italia le nuove ricette con prodotti IGP e DOP provenienti da diverse regioni italiane, insieme allo Chef Marco Valletta. Le tre “creazioni” disponibili nei 27 ristoranti e per il delivery.

Emiliana, Dolomitica, Mantovana: questi sono i nomi delle nuove creazioni di Domino’s Pizza, le “ricette d’autore” che combinano la qualità di prodotti IGP e DOP regionali dell’eccellenza Made in Italy al 100% e che nascono da una collaborazione con lo Chef Marco Valletta, esperto di cultura gastronomica.



I prodotti scelti da Domino’s Pizza sono il Fior di latte della tradizione campana, i Datterini gialli e rossi della Piana del Sele, il Prosciutto Crudo di Parma DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, il Radicchio di Treviso e Chioggia IGP, il Gorgonzola DOP, lo Speck del Trentino-Alto Adige IGP, la Crema di zucca mantovana, la Pancetta Piacentina DOP, il Pecorino Romano DOP. Questo lavoro, grazie alla sapiente regia di Marco Valletta, è la ciliegina sulla torta di un percorso che ha visto Domino’s lavorare costantemente sull’innovazione di prodotto utilizzando prodotti italiani di eccelsa qualità.



Ancor prima del lancio della nuova linea “Ricette d’Autore”, Domino’s ha inserito in menu prodotti italiani come la Mozzarella di Bufala DOP, Pomodoro 100% italiano e il Gorgonzola DOP.

Per le nuove creazioni, Domino’s Pizza acquisterà – solo per gli ingredienti principali (farina, pomodoro e fiordilatte) - complessivamente 130 tonnellate all’anno. Questi volumi si sommano ad altri ancora più corposi di materie prime acquistate che aumenteranno ulteriormente con la crescita della rete nei prossimi mesi.



“Questa novità”, spiega Alessandro Lazzaroni, AD di Domino’s Pizza in Italia, “è un’ulteriore conferma della nostra volontà di continuare a puntare su prodotti di altissima qualità e di far gustare ai nostri clienti pizze preparate con ingredienti freschi IGP e DOP. Siamo senz’altro un’azienda dal sapore internazionale, ma conosciamo bene anche i gusti dei nostri clienti italiani. Per questo motivo abbiamo voluto creare ricette che unissero qualità regionale ed eccellenza alla velocità e affidabilità del servizio anche in delivery per essere sempre la “miglior pizza a domicilio”.



“La ricerca del gusto deve avvenire nel modo più semplice e genuino possibile; chiunque deve poter riconoscere gli ingredienti di quella pizza. Abbiamo creato queste ricette seguendo le stagioni, rispettando le materie prime e apprezzando i sapori delle diverse regioni d’Italia”, commenta lo chef Marco Valletta.



La nuova linea sarà disponibile in tutti e 27 i ristoranti di Domino’s in Italia (tra cui Milano, Bergamo, Bologna, Torino, Piacenza, Modena e Trieste) e, oltre alle modalità di ordine tradizionali telefonico o in store, i clienti potranno ordinare online tramite sito web ed APP, avendo anche la possibilità di personalizzare completamente la propria pizza grazie al “Pizza Builder”. Domino’s Pizza, durante la prima ondata di pandemia, con l’obiettivo di tutelare innanzitutto la salute dei propri clienti e dei collaboratori, ha lanciato per prima il servizio di Contactless Delivery per la consegna della pizza.



Fondata in Michigan nel 1960 Domino’s è oggi la prima catena di pizzerie al mondo con oltre 17.000 punti vendita in più di 90 paesi e un fatturato annuo a livello globale di 14,3 miliardi di dollari (2019). In Italia la catena è gestita tramite un contratto di master franchising da Epizza S.p.a. un’azienda interamente italiana che opera sul territorio dal 2015. Il modello Domino's si differenzia per la sua essenza digital ed innovativa, capace di garantire un’esperienza di consumo unica grazie sia alle piattaforme digitali a disposizione del cliente (sito e APP dedicate, che raccolgono oltre il 60% delle vendite), sia all’offerta di prodotti originali, come le Domino’s Legends (le pizze famose a livello internazionale e reinterpretate per il mercato italiano) o l’originale impasto Pan Pizza, la pizza alta e soffice cotta in teglia. Il primo punto vendita della catena ha aperto a Milano ad ottobre 2015 e al momento sono presenti 27 pizzerie in alcune delle principali città del nord Italia: Milano, Bergamo, Bologna, Torino, Piacenza, Modena e Trieste, Monza.



