Arrivano nuove culle, per il sonno sicuro dei neonati, al Nido e alla Pediatria dell’Ospedale di Ivrea

Mercoledi 18 Dicembre 2019 nuove culle per garantire il sonno del neonato accanto alla propria mamma in condizioni di sicurezza.

L’Associazione italiana SUID & SIDS ITALIA Onlus, che ha tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di progetti di prevenzione che mirano alla riduzione di eventi quali la Sindrome della Morte Improvvisa e Inaspettata come la Sudden Infant Death Syndrome - SIDS ( conosciuta popolarmente con il termine “ morte in culla”), donerà nuove culle al Nido e alla Pediatria dell’Ospedale di Ivrea.

Dal 2018 la struttura Complessa di Neonatologia e Pediatria è sotto la guida del Dott. Alessandro Vigo, che per 14 anni è stato Responsabile del Centro della Medicina del Sonno (in età pediatrica) e della SIDS della Regione Piemonte presente presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Alessandro Vigo, uno dei maggiori esperti nell’ambito della SIDS, ha desiderato costruire, con l’associazione, questo progetto che vedrà il reparto dotato di culle tipo “sidecar”.

Lo scopo della donazione nasce dall’obiettivo di realizzare progetti che promuovano una maggiore sicurezza, a partire da un nido ospedaliero, per garantire il Sonno Sicuro dei neonati.

Grazie infatti a tali culle si garantisce un sonno fisiologico, accanto alla mamma, ma in condizioni di sicurezza.

La consegna è prevista Mercoledi 18 Dicembre 2019 alle ore 15.00 presso il Reparto di Neonatologia e pediatria del Presidio Ospedaliero di Ivrea