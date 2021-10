Arrivano su La7d le ricette regionali firmate da Sonia Peronaci per Cerreto - Amanti del Biologico

Dal 28 ottobre in prima serata televisiva i Presto Cotti di Cerreto - Amanti del Biologico, diventano i protagonisti di 5 puntate del programma "La Cucina di Sonia" alla scoperta della tradizione gastronomica del Belpaese

Partono su LA7d le 5 ricette regionali create da Sonia Peronaci per Cerreto - Amanti del Biologico, un viaggio tra i sapori della cucina tradizionale italiana dove a farla da padrone sono proprio i legumi e i cereali, della linea i Presto Cotti, tra le ultime referenze di spicco nel catalogo dell’azienda emiliana, nata nel 1976 e specializzata nella produzione di alimenti vegetali biologici e di qualità.



La prima puntata svela come realizzare la Gerstsuppe, una zuppa a base d’orzo tipica dell’Alto Adige, ideale per combattere il freddo nei mesi invernali. Dal nord al sud, Sonia sceglie un piatto pugliese del Salento, Ciceri e tria, con pasta fritta e ceci per deliziare i palati dei più golosi. Il percorso prosegue in Molise con le Sagne e fagioli, un vero e proprio comfort food, come ama definirlo Peronaci. La quarta ricetta, invece, ci porta in Toscana, nella parte nord della regione, esattamente in Garfagna vicino a Lucca: la Minestra garfagnina di farro. La regione dell’ultima tappa dei prodotti Cerreto - Amanti del Biologico sono le Marche con la Pisellata, un piatto di origini contadine che nasce nella zona di Macerata, a base di piselli e pomodoro, accompagnato da pane tostato.



Un excursus tra i profumi e i sapori del Belpaese, che sanno di casa e tradizione, per scoprire con la conduttrice come i piatti regionali raccontano la storia dei paesi d’origine e la varietà tipica della cucina italiana. Grazie ai legumi e cereali della linea i Presto Cotti, pronti in soli 2 o 5 minuti, si riducono i tempi di realizzazione di queste ricette, diventando alla portata di tutti e facilmente realizzabili.



Gli appuntamenti con i prodotti di Cerreto - Amanti del Biologico vanno in onda il 28 ottobre (Gertsuppe), il 2 novembre (Ciceri e tria), il 9 novembre (Sagne e fagioli), il 18 novembre (Minestra garfagnina) e l’8 dicembre (Pisellata) su LA7d alle ore 21.00.



L’azienda Cerreto - Amanti del Biologico

Nata nel 1976 in Emilia Romagna, nel cuore della Food Valley, come azienda per la produzione di alimenti, Cerreto - Amanti del Biologico si specializza negli anni ’90 nella commercializzazione di alimenti vegetali di qualità, scegliendo materie prime biologiche genuine, tra le migliori in Italia e nel mondo. A garanzia sviluppa al suo interno una serie di competenze e laboratori in grado di selezionare le campionature, controllare la sicurezza alimentare in ingresso e in uscita, ideare e produrre ricette innovative, semplici da preparare, gustose e genuine.

Oltre alla certificazione per il biologico, l'azienda possiede le IFS e BRC dedicate agli standard qualitativi dei prodotti a marchio e non. Esporta in tutto il mondo, lavorando nel rispetto delle specifiche normative internazionali; la sua affidabilità è riconosciuta dagli USA al Canada, dal medio oriente al Giappone.

In Italia è distribuita in GDO (reparto ortofrutta), tramite sito (www.cerretobio.com), attraverso Amazon e nel canale HORECA.

Ad oggi Cerreto - Amanti del Biologico si sviluppa su 6000 mq di stabilimento, possiede dieci linee di miscelazione e confezionamento, alimentate a energia solare tramite i pannelli fotovoiltaici, e ha un settore dedicato esclusivamente al gluten free. Lavora ancora a mano, in modo artigianale, le spezie più delicate per consegnarle ai clienti con tutta la loro salubrità e bellezza integrale.