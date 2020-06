Artis Rubinetterie con Simone Micheli propone nuove varianti nella collezione Oggetto

Dal catalogo dell’azienda bresciana una nuova versione della serie Oggetto con comando da remoto nata dalla collaborazione con il designer Simone Micheli

Oggetto, presentato in anteprima a Cersaie 2019, sta conoscendo un successo notevole e, per far fronte ad una domanda estremamente selettiva, il range delle varianti si va costantemente ampliando. Ultima nata è la versione del miscelatore con comando remoto, pensata per i lavabo a bacinella sempre più apprezzati nel segmento più elevato del mercato.

Proposta nelle due soluzioni - con leva classica e con maniglia - è stata immediatamente adottata in alcune installazioni prestigiose nel comparto dell’hotellerie e da uno dei più affermati e prestigiosi cantieri navali, leader nel comparto delle grandi imbarcazioni da diporto ed alfiere del made in Italy nel mondo.