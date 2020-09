Arturo Mariani: la storia di un eroe con una gamba sola in un libro

Bestseller il libro “Col Piede Giusto” di Bruno Editore su come trasformare ogni limite in possibilità. In questo libro l'autore ha riassunto e sviluppato uno schema logico in 4 passi per ottenere pieno controllo sul proprio sistema e sulla propria persona a 360 gradi.

Potrebbe sembrare una storia tratta da un film, invece è successo davvero. Nel lontano 1993 nasce a Roma un bambino con una gamba sola. Una storia costellata di grandi difficoltà, se non fosse che quel bambino di speciale non aveva soltanto la sua unica gamba. C’era qualcosa di talmente speciale nel suo cuore da portarlo a raggiungere qualsiasi tipo di risultato personale e professionale. Arturo Mariani è il nome di quel bambino oggi adulto e questo è il suo libro in uscita “COL PIEDE GIUSTO. Come Diventare Padrone Di Te Stesso e Trasformare Ogni Limite In Possibilità Con Il Più Potente Modello Di Sviluppo Personale” (Bruno Editore). Una storia di immensa ispirazione per tutti colori che si sentono sopraffatti dalla propria vita. Un testo il suo che scandisce gli esatti passi da fare per vivere la vita al massimo delle proprie possibilità. Tutto sta nel partire “col piede giusto”, come spiega l’autore.



“Col Piede Giusto è il libro indispensabile che guida il lettore a costruire un mindset vincente. Un libro leggero ed estremamente efficace che non si perde in chiacchere ma che arriva alla concretezza del messaggio” afferma Arturo Mariani, autore del libro. “In questo libro ho riassunto e sviluppato uno schema logico in 4 passi per ottenere pieno controllo sul nostro sistema e sulla nostra persona a 360 gradi. La realtà non è a senso unico: ha piuttosto strade e significati infiniti. Siamo noi a scegliere quale direzione prendere”.



Secondo Mariani, diventare protagonisti della propria vita non è qualcosa di impossibile. Dopotutto, capita a tutti di esser portati a fare un passo indietro per paura di non farcela oppure di non riuscire a prendere una decisione importante per mancanza di coraggio. Come dimostra la storia dell’autore, il segreto sta nel trovare la giusta motivazione così da immergersi profondamente nelle azioni da intraprendere. Solo in questo modo ciascuno di noi può finalmente diventare padrone della propria vita, trasformando ogni limite in possibilità.



“L’autore viene da una storia personale che dovrebbe portare tutti a riflettere. Una storia che va a condividere un metodo estremamente pratico finalizzato ad aiutare concretamente le persone che in questo momento vivono in una situazione di difficoltà” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il desiderio dell’autore di aiutare gli altri trapela in maniera forte e viva in ogni pagina del libro. Le sue informazioni sono rivolte a tutte quelle persone che hanno smesso di crederci o che non sanno come fare per riprendere in mano la propria vita. Finalmente, una soluzione oggi c’è ed è contenuta proprio nel suo manoscritto”.



“Conoscevo e seguivo Giacomo Bruno da tempo. In tempi di Covid, uno dei miei video in cui raccontavo la mia storia personale è arrivato in casa Bruno e da lì ci siamo conosciuti tramite videocall” conclude l’autore. “Sin da subito c’è stata una grande intesa che si è andata man mano concretizzandosi con la pubblicazione del mio libro con la Bruno Editore. Il risultato? Un rapporto di stima reciproca e una collaborazione concreta e di valore”.



Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2GV0ir3



Arturo Mariani nasce a Roma nel 1993. Nato con una gamba sola, sin da piccolo sviluppa un interesse profondo tanto per la crescita personale a 360 gradi, quanto per la scrittura visto come strumento potente di condivisione. Oggi a soli 27 anni pubblica il suo sesto libro, un manuale guida per la vita. Ha giocato per più di 7 anni a livello professionistico con la Nazionale Italiana di Calcio amputati, disputando un Mondiale, un Europeo e diversi tornei internazionali. Nel frattempo ha girato il mondo e migliaia di persone hanno partecipato alle sue testimonianze e ad eventi formativi. Presenza costante e attiva nelle maggiori televisioni italiane ha prestato inoltre la sua consulenza a leader aziendali e avviato più di 500 programmi tra scuole e università.