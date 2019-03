“Ascodept – Alla scoperta dei propri talenti”: il progetto entra nel vivo

Il progetto sta avendo un successo che è andato oltre le più rosee previsioni

ASCOLI – E’ entrato nel vivo il progetto “Ascodept – Alla scoperta dei propri talenti” che si sta svolgendo ogni sabato dalle 16 alle 18 presso la Casa albergo Ferrucci in via Tucci.



Si tratta di un percorso formativo teatrale a 360 gradi per giovani dai 16 ai 35 anni che punta a sostenere l’energia creativa delle nuove generazioni che è promosso dall’Associazione di volontariato Delta in collaborazione e col sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno, col patrocinio del Comune di Folignano e con il supporto di Associazione di promozione sociale Centro Iniziative Giovani, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Cooperativa Marche Gest ed Associazione Amici dell’Opg. L’iniziativa si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.



L’iniziativa sta coinvolgendo giovani residenti nel territorio provinciale che stanno seguendo le lezioni dei direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle foglie.



Le finalità del progetto, che si concluderà nel mese di maggio, sono quelle di promuovere attività di orientamento, placement, attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti. Tra gli obiettivi specifici del progetto va evidenziato che si intende promuovere iniziative volte a favorire l’acquisizione di consapevolezza, conoscenza e competenze per orientare e sviluppare le potenzialità dei giovani, dei talenti e delle abilità, per una armoniosa crescita individuale e professionale.



Nel corso delle attività progettuali si favoriranno favorire forme di partecipazione e socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, con un’attenzione non solo a prevenire i contrasti e i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori positivi (legati alla relazione/all’incontro e alla condivisione di iniziative).



Un aspetto importante di “Ascodept – Alla scoperta dei propri talenti” è che si intende valorizzare i giovani talenti mediante lo sviluppo delle capacità creative, artistiche, operative, organizzative, professionali in vari settori, ottimizzando il proprio potenziale, anche attraverso laboratori sperimentali, percorsi ludico-formativi, meeting ed iniziative di sensibilizzazione.



Il progetto sta avendo un successo che è andato oltre le più rosee previsioni e l’Associazione di volontariato Delta si sta impegnando al fine di ripetere l’iniziativa anche a partire dal prossimo autunno.



E’ possibile sostenere il progetto “Ascodept – Alla scoperta dei propri talenti” con il proprio 5 per mille in occasione della prossima dichiarazione dei redditi che i cittadini presenteranno (modello 730 o unico) inserendo il codice fiscale 92041260446 nello spazio riservato a : Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si possono utilizzare i seguenti contatti: 3358119319 o teatrodellefoglie@alice.it