Volley: ASD Il Gladiatore, è bomba di mercato: arriva l’opposto Fabio Anatrella

CAPUA. Rumors confermati. In vista della stagione agonista 2020/2012, l’ASD “Il Gladiatore” ha piazzato un importante colpo di mercato: dalla Volley World arriva l’opposto napoletano Fabio Anatrella, classe ’94.

Un giocatore giovane, dalle impressionanti doti fisiche ed atletiche, che, negli ultimi anni, ha saputo imporsi con tenacia nel panorama sportivo, rivelandosi uno dei migliori nel suo ruolo in Campania. All’attivo Anatrella vanta una seria C stravinta con la casacca del SACS. Le soddisfazioni ottenute non hanno fermato la fame di crescita e di successi personali del pallavolista, convintissimo nell’accettare una sfida completamente nuova che lo vede uscire dall’habitat in cui è cresciuto per approdare in “terra straniera”.



Presupposti importanti che hanno spinto Anatrella a vestire, per la prima volta, i panni da Gladiatore, sposando il progetto propostogli dalla coppia Chianese-Laudato. La società, da parte sua, in totale accordo con Mister Colarusso, si è giocato l’all-in sul ragazzo, convinta che con le sue indubbie capacità tecniche, atletiche e caratteriali, potessero rappresentare lo step up necessario per il raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati.



“Per me accettare l’offerta del sodalizio capuano è stato semplice ed esaltante allo stesso tempo – afferma emozionato il nuovo acquisto –. Sin dallo scorso aprile, quando ormai il campionato era stato decretato chiuso per cause di forza maggiore, la società mi ha cercato con piacevole insistenza. La trattativa è decollata subito, poiché, nel progetto che mi hanno proposto, ho ritrovato la stessa serietà, determinazione e voglia di vincere che mi contraddistinguono da sempre. I miei obiettivi personali e quelli della società combaciano alla perfezione. A coronare le ottime premesse, la possibilità di lavorare un anno intero con il coach Colarusso può essere la svolta definitiva per raggiungere la consacrazione. Il gruppo che trovo è solido, coeso e forte. Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Sono sicuro che ci divertiremo da morire, ma per farlo è importante una sola cosa: vincere!”.