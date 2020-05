Asiago DOP riparte dal suo territorio

La riapertura delle malghe per la stagione dell’alpeggio e il lavoro di questi mesi di tutta la filiera celebrati nella nuova campagna su TV, radio, carta stampata e digital.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago riparte dal proprio territorio per sostenere la riapertura della malghe e tutta la sua filiera produttiva composta da 1400 aziende d’allevamento e oltre 8000 addetti. Per farlo, nel corso del mese di giugno, il Consorzio avvia la nuova campagna di comunicazione a supporto dei consumi con una pianificazione sulle principali emittenti televisive nazionali radio, carta stampata e piattaforme digitali e una programmazione sulle emittenti televisive regionali del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige.



In questi mesi l’attività dei soci del Consorzio Tutela Formaggio Asiago non si è mai fermata ed ha garantito, anche nei momenti più difficili, la produzione e l’approvvigionamento dei punti vendita. Ora che si sta uscendo dalla fase di emergenza, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago spinge sulla ripresa e celebra la riapertura delle malghe per la stagione dell’alpeggio e il lavoro di tutta la filiera con una campagna di comunicazione incentrata su "Il sapore della nostra anima", lo spot girato sull’Altopiano di Asiago, che racconta la storia millenaria dell’Asiago DOP e del suo territorio, da sempre espressione di valori autentici diventati ancor più importanti nel corso della pandemia. Proprio la naturalità di Asiago DOP chiama il consumatore a farsi protagonista e testimonial di una scelta di qualità, trasmettendo i valori che rendono unica e inimitabile la tipicità, espressione di identità e ideali profondi.



“Ripartiamo simbolicamente dal nostro territorio – afferma Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – per ringraziare la fiducia dei consumatori che, in queste settimane, hanno continuato a sostenerci acquistando il prodotto nei supermercati e online. Sono ancora momenti complicati, ma siamo fiduciosi e, per questo, abbiamo scelto d’investire in comunicazione sostenendo la nostra economia. Da qui la nostra scelta di pianificare, oltre che sulle testate nazionali, sulle principali reti televisive regionali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige riconoscendo il loro importante lavoro svolto durante il lockdown”.



Dal 1 giugno, la campagna TV di Asiago DOP entra nelle case di milioni di consumatori ed appassionati di cucina con una programmazione in tutte le reti Mediaset e sui canali SKY, Gambero Rosso, SKY UNO, Cielo e TV8, nei programmi cult come la nuova edizione di 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese e Cuochi d’Italia, con i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. L’eccellenza Asiago DOP sarà presente anche nelle maggiori radio nazionali e le più importanti testate food, generaliste, oltre alle piattaforme digital.