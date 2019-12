ASICS lancia la scarpa più veloce della serie NOOSA che sfrutta l’energised cushioning & quickfit design

ASICS presenta la GEL-NOOSA TRI 12 ™, la nuova calzatura della serie che storicamente vanta apprezzate caratteristiche improntate su leggerezza e traspirabilità, che la rendono la scarpa perfetta per i tri-runner

Fedele al DNA NOOSA, anche questo modello mantiene il suo design tipico ed unico, pur seguendo anch’essa la scienza human-centric di ASICS e la tecnologia avanzata per fornire ai runner un'ammortizzazione particolarmente energica e garantire una corsa più veloce.



Progettata per i corridori con appoggio neutro, la scarpa presenta l’ASICS advanced cushioning FLYTEFOAM™ technology che combinandosi con il propulsion trusstic offre una corsa più scattante e vigorosa.



Dotata di lacci CATERPY su linguetta e tallone, la scarpa presenta l'opzione easy-on che permette una chiusura facilitata senza dover legare i lacci, offrendo ai runner una vestibilità superiore.



Seguendo la filosofia giapponese del Kaizen, ovvero del miglioramento continuo, ASICS in ogni nuova versione di una calzatura potenzia i benefici per i runner attraverso tecnologie nuove e migliorate.



Anche per questa dodicesima edizione della GEL-NOOSA TRI 12 ™ sono presenti una varietà di nuove funzionalità tra cui:



• Quick Fit: grazie alla tomaia in maglia elastica e al rinforzo nella parte inferiore, la GEL-NOOSA TRI 12 ™ offre una vestibilità estremamente confortevole. I tab sulla linguetta e sul tallone, insieme ai lacci elastici opzionali, offrono la possibilità di legare facilmente la scarpa.

● Energised Cushioning: L'intersuola è stata riconfigurata con il materiale dell’intersuola FLYTEFOAM ™ morbido e rimbalzante, ora posizionato più vicino alla zona di contatto con il terreno. Essendo più leggero e più resistente delle tradizionali schiume presenti nelle intersuole, fornisce morbidezza e supporto durante tutto il ciclo del passo.

● Extremely Breathable & Lightweight: L’open mesh nella parte superiore avvolge il piede come una seconda pelle, mentre i rinforzi in aree chiave, come l'arco, forniscono un supporto aggiuntivo. Grazie al fatto che la scarpa presenta una struttura con intersuola monopezzo in FLYTEFOAM ™ risulta anche estremamente leggera. Oltre alle qualità di leggerezza e traspirabilità, essendo pensata per il triathlon, la scarpa permette di drenare l’acqua più facilmente.

● Added Durability: Realizzata con gomma SUPER AHAR ™ sotto il tallone, la scarpa ha uno strato extra di resistenza.



Altre informazioni su ASICS: https://www.asics.com/it/it-it/