Assaporate il gusto della sfida: da Flower Burger è arrivato il burger di Hot Wheels!

Il menu della colorata veganburgheria si arricchisce dell’Hot Wheels Burger, un burger dal tocco piccante per riscaldare l’autunno!

Hot Wheels è il brand #1 quando si parla di veicoli, un marchio molto amato da oltre 50 anni. Le macchinine offrono una modalità di gioco intuitiva che ha contribuito al grande successo del brand: il suo impegno è quello di nutrire il “Challenger Spirit”, ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino, per incoraggiarli a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Grazie a alle incredibili macchinine fiammeggianti e alle piste e playset da capogiro, i bambini, e non solo, possono vivere in prima persona sfide temerarie e adrenaliniche su (mini)quattroruote.



Per Hot Wheels le sfide, che il marchio offre attraverso le gare, la sperimentazione e la creatività, aiutano i bambini a sviluppare le capacità e la fiducia di cui hanno bisogno per affrontare il mondo. Molto più di un giocattolo, il brand è ormai un marchio di lifestyle, che ora arriva anche nel food.



Flower Burger, la prima veganburgheria nata in Italia nel 2015 e presente oggi in 18 store tra Italia, Europa, UK e USA, ha accettato la sfida con entusiasmo e ha realizzato in esclusiva per Hot Wheels un burger 100% vegetale, reinterpretato attraverso una ricetta unica, fatta esclusivamente con ingredienti di qualità, senza rinunciare al colore. Il pane, rosso come le fiamme di Hot Wheels, è realizzato con la paprika e l’estratto di barbabietola. E se si parla di fiamme, non poteva mancare un tocco spicy in questo speciale burger: il patty di ceci è arricchito infatti dalla presenza di piccanti jalapenos, una tartare di cipolle di Tropea e una salsa super hot!



L’esclusivo burger nato da questa collaborazione sarà disponibile in tutti i Flower Burger d’Italia dal 15 settembre fino al 15 novembre in store e tramite delivery, utilizzando l’official Flower Burger App o attraverso le piattaforme di food delivery presenti sul territorio. Chi ordinerà l’Hot Wheels Burger non rimarrà stupito solo dall’incredibile sapore firmato Flower Burger, ma anche da un’altra sorpresa: una macchinina Hot Wheels in omaggio per ogni Hot Wheels Menù acquistato, così che tutti possano tornare col pensiero agli spensierati giochi dell’infanzia!



About Mattel

Leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, Mattel è un’azienda globale specializzata nella progettazione e nella produzione di giocattoli e beni di consumo di altissima qualità. Creiamo prodotti innovativi ed esperienze che, attraverso il gioco, possano ispirare, divertire e accompagnare i bambini nel loro sviluppo. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portfolio di marchi iconici, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, nonché altri marchi famosi di nostra proprietà o in licenza, in collaborazione con società di entertainment globali. La nostra offerta comprende film e contenuti televisivi, gaming, musica ed eventi dal vivo. Siamo presenti in 40 Paesi e distribuiamo prodotti in oltre 150, in collaborazione con le principali società di vendita al dettaglio e tecnologiche nel mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di poter essere un partner di assoluta fiducia nell’esplorare la meraviglia dell'infanzia e nel permettere ai bambini di sviluppare e raggiungere il loro pieno potenziale.

In Italia dal 1969, Mattel Italy ha sede a Milano. Per maggiori informazioni: www.mattel.com



About Flower Burger

Flower Burger nasce nel 2015 a Milano: una meta cool per gli appassionati di burger, per i vegani o semplicemente per chi non sa resistere alle tendenze e vuole provare nuovi sapori. Ad oggi conta 18 store in Italia, Francia, Paesi Bassi, UK e USA. I burger proposti nel menu, 100% vegani, sono homemade, colorati e composti da ingredienti di altissima qualità. I locali, in linea con il DNA del brand, rimandano a un immaginario psichedelico con chiari rimandi alla cultura dei “figli dei fiori”. Un’esperienza culinaria divertente e sana che parla di emozioni e creatività. Per maggiori informazioni: www.flowerburger.it