Assemblea Regionale Federpol Campania all’ l’Armeria Arcieria Calibre Magnum di Salerno

Il giorno 09 Luglio alle ore 18,30 si terrà l’assemblea Regionale Federpol Campania, la prima post Covid-19.

L'assemblea Regionale Federpol Campania avrà luogo presso l’Armeria Arcieria Calibre Magnum, sita in Salerno alla via F.Galloppo n. 86, a cui va la gratitudine di tutti gli investigatori privati campani, per aver permesso di usufruire dei propri locali.

Un workshop anticiperà l’assemblea, sarà tenuto dal presidente Federpol Regione Campania Giancarlo D’Amore, il quale avrà titolo “Federpol Cenni Storici”.

Alla fine del workshop si terrà a porte chiuse, l’assemblea regionale ove avverrà la relazione del Presidente regionale circa le fasi pre e post Covid-19.

Tema principale all’ordine del giorno sarà l’opportunità che la Federazione Campana degli investigatori privati avrà di organizzare seminari, workshop, convegni e corsi di aggiornamento.

Gli associati Federpol Regione Campania, avranno la possibilità di presentare eventuali istanze.

L’assemblea regionale sarà un’opportunità di crescita comune e la realizzazione di nuovi percorsi.