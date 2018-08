Assistenza WordPress online con Gestione WP

Gestione WP è il 1° servizio di assistenza WordPress online dedicato al tuo sito web, alla SEO e alla tua formazione.

WordPress, il CMS più popolare al mondo, è alla base del progetto Gestione WP. Da oltre 2 anni l’azienda online offre servizi avanzati in ambito IT, assicurando a utenti e clienti tutta l’assistenza necessaria alla gestione, ottimizzazione e mantenimento del proprio sito web. Gestione WP soddisfa le singole specifiche richieste di utenti e clienti e interviene con il proprio expertise quando è necessaria quella marcia in più.



Gestione WP è per tutti: utenti appassionati, professionisti e piccole medie imprese. Web agency che affidano i loro progetti in outsourcing. Da oggi Gestione WP, il 1° sito web italiano dedicato ad assistenza WordPress si trasforma in una vera e propria agenzia di comunicazione 2.0, aggiungendo alle proprie offerte, servizi dedicati a vere strategie online e offiline. Senza i tipici costi aggiuntivi di un’agenzia tradizionale.



Gestione WP è un team di professionisti della comunicazione in grado di occuparsi nello specifico non solo di un semplice restyling, ma anche di nuovi progetti che partono dalla realizzazione e gestione dell‘immagine coordinata, la revisione e l'aggiornamento dei contenuti e dei canali. Il posizionamento SEO del sito web grazie ad un mix di esperienze specifiche in ambito grafico e di visual design. Pubblicità, marketing e comunicazione.



Gestione WP realizza materiali dedicati ai media tradizionali come: cataloghi, brochure e prodotti editoriali “su misura”. Siti web “vetrina” e siti web e-commerce. Gestisce le pagine Facebook, crea campagne ADS e coordina la nuova comunicazione su tutti social network e i diversi media digitali e tradizionali. Si occupa delle azioni SEO corrette per evidenziare siti web e blog tra le prime pagine di Google. Gestione WP posiziona meglio il marchio i prodotti e tutti i servizi grazie a corrette azioni di branding online.



Gestione WP informa i propri utenti e clienti con un blog sempre attivo e in costante aggiornamento, ricco di articoli e spunti di interesse per tutti. Gestione WP ha una pagina Facebook e un gruppoo Facebook (WordPress facile) di oltre 8.000 utenti attivi.