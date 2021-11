Assobiotec Media Award 2021 a Roberta Villa

È Roberta Villa, medico, giornalista, divulgatrice scientifica, la vincitrice dell’Assobiotec Media Award 2021.

Il premio è un riconoscimento che dal 2014 viene dato alla capacità di raccontare tematiche complesse, rendendole accessibili al grande pubblico, che vuole richiamare all'attenzione il valore della corretta informazione della scienza, indispensabile strumento di progresso e di benessere.



In particolare Roberta Villa è stata premiata per “la sua appassionata attività di divulgazione scientifica costantemente presente anche sui social media dove, senza mai tralasciare il rigore dei dati e delle fonti, informa e aggiorna il grande pubblico con un approccio semplice e confidenziale”.



La consegna del premio è avvenuta in occasione dell’evento finale del progetto “Biotech, il futuro migliore – Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l’Italia”, promosso da Assobiotec - Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica - con il supporto di StartupItalia. Una giornata con diversi talk e inspiring speech con ospiti illustri che hanno permesso di conoscere da vicino lo straordinario valore delle biotecnologie per la competitività e lo sviluppo economico del Paese, ma anche per rispondere alle grandi e urgenti sfide della salute e per una crescita sostenibile.



Nelle precedenti edizioni hanno ricevuto l’Assobiotec Media Award: Riccardo Iacona, Mario Calabresi, Luca De Biase, Massimo Gramellini, Luca Fraioli, Massimo Sideri e Barbara Gallavotti.



A consegnare il premio è stato il presidente di Assobiotec Federchimica, Riccardo Palmisano.



Il progetto “Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l'Italia”



È un percorso che ha radici lontane nella politica di Assobiotec e che, per il secondo anno, usa questo “claim” con l’obiettivo di costruire una visione condivisa tra imprese biotech, Istituzioni nazionali e stakeholder, al fine di delineare proposte operative per la crescita e lo sviluppo di un meta settore che conta, secondo quanto riportato nell’ultimo report Assobiotec-ENEA recentemente presentato, più di 700 imprese attive con un fatturato totale di oltre 11 miliardi di euro e che già oggi è motore di innovazione per le Scienze della Vita e la bioeconomia che, se sommati, valgono circa il 20% del PIL nazionale.



Nel 2021 il progetto “Biotech, il futuro migliore” si muove in una logica di continuità e mira ad aggiornare e approfondire il Piano di proposte, elaborato nel 2020, allineandolo con il PNRR, così da renderlo ancora più pragmatico e azionabile e farne un reale strumento operativo per i decisori nazionali e regionali. Il percorso prevede, oltre ai quattro tavoli di lavoro delle dirette live. Il progetto si è concluso con un grande evento il 9 novembre 2021.



Il progetto è realizzato da Assobiotec, Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie, con il supporto di StartupItalia e grazie al sostegno di Abbvie, AGC Biologics, Alexion, Astrazeneca, Bayer, BMS, Chiesi, DiaSorin, Genenta, Genextra, Gilead, IRBM, Novamont, Novartis, Qiagen, Roche, Rottapharm Biotech, Sanofi, Sobi, Takeda, UCB, Vertex.



Assobiotec



Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta presso gli stakeholder di riferimento, circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L’Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione all’innovazione e nell’uso della tecnologia biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, agricoltura e alimentazione. Costituita nel 1986, all’interno di Federchimica, Assobiotec è membro fondatore di EuropaBio e dell’International Council of Biotechnology Associations.