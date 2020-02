Associazione Life con la Comunità di Dervio

Associazione Life insieme al Sindaco Stefano Cassinelli del Comune di Dervio, ai consiglieri e ai volontari della Protezione Civile per ripulire i boschi della località di Chiari.

Il vicepresidente Rocco Lanata' e il Presidente Rossana Lanati dell'Associazione LIFE, hanno risposto alla chiamata lanciata dal Sindaco Stefano Cassinelli del Comune di Dervio, partecipando alla pulizia dei boschi della localita' di Chiari, unendosi al gruppo composto dallo stesso sindaco, da alcuni consiglieri comunali e dai volontari della Protezione Civile. Dervio è nota per le scuole di vela, per la sua bellissima frazione Corenno Plinio e per la sua lunga passeggiata in riva al lago.

“Grazie ai volontari e alla Protezione Civile” ha detto il sindaco, “che oggi si sono occupati della pulizia dei boschi dove si spacciava. E’ stata fatta una bella pulizia. Era importante dare un ulteriore segnale di ripresa del territorio di Chiari.”

Una trentina di persone si sono inerpicate nei boschi e strada facendo sono stati raccolti decine di sacchi di rifiuti di ogni genere, carta, bottiglie di plastica, materassi, sdraio, coperte, persino una tenda. Sono state rimosse una serie di siringhe per evitare i pericoli di contatto e i volontari hanno anche rinvenuto tre telefoni cellulari e un bilancino di precisione, consegnati ai Carabinieri. Ora i sentieri dove passano i derviesi ed i turisti sono puliti.

Le prime collaborazioni dell'Associazione Life con il territorio in provincia di Lecco, erano iniziate nel dicembre 2019 con la Proloco e la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (contribuito alle decorazioni natalizie e per due eventi indirizzati ai giovani e agli anziani). Invitata dal consigliere Anna Maria Buzzella, il presidente dell’Associazione Life rivolgendosi agli anziani li ha esortati a trasmettere ai giovani la loro esperienza per costruire un futuro migliore: "Le vostre conoscenze ed esperienze sono importanti, sono la guida per i vostri nipoti e per i tutti giovani, per mantenere le tradizioni e conoscere i buoni principi. Vi ringraziamo dal profondo del cuore per quanto avete fatto e continuerete a fare!".

Costituita nel 2014, l’Associazione LIFE non persegue scopo di lucro e si prefigge di creare e attuare progetti culturali, didattici, formativi e di solidarietà sociale in Italia e all’estero, collaborando anche con altre associazioni, enti, comuni e regioni. L’Associazione LIFE è accreditata presso Regione Lombardia ed è iscritta nel registro generale delle associazioni di promozione sociale*.

Recentemente l’associazione è divenuta Co-fondatrice Senior di WikiPoesia (www.wikipoesia.it) l’enciclopedia di poesia on line che segnala quasi 600 concorsi di poesia in Italia e all’estero e ha siglato un accordo tra il Prof. Hem Nath Paudel della Nepal Academy, istituzione nazionale per la promozione della lingua, della letteratura, della cultura, della filosofia e delle scienze sociali del Nepal.

Tra le principali iniziative culturali realizzate in passato ricordiamo la "Tavola Rotonda contro le droghe e le tossicodipendenze: la necessità e il valore di condividere esperienze di successo per valorizzare l'impegno di chi è in prima linea" svoltasi presso la Sala Liri del Palazzo della Regione Lazio con i consiglieri regionali, comunali e comunità di recupero; l’evento “Storie lombarde di donne nel mondo” presso Palazzo Pirelli di Regione Lombardia; il “Meeting per la pace” in un Tempio Buddista in Nepal con i leader religiosi Hindu, Buddisti, Sikh e Mussulmani, in collaborazione con il sindaco di Lumbini (paese natale del Buddha); una lettera d’intenti con il Ministro Arjun Narasingha KC e un successivo protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione del Governo del Nepal per un vasto progetto didattico indirizzato alle scuole chiamato “Prosperity for Nepal Award” e con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone alcuni eventi per i “150 anni di amicizia tra Italia e Giappone”; progetti a sostegno di persone down come aiuto concreto contribuendo con materiali anche alla creazione di un centro diurno per i disabili a Castellammare del Golfo (TP) e l'evento "Handicap e Sport" con la presenza della campionessa internazionale e atleta paraolimpica di nuoto Dalila Vignando, affetta della sindrome di down, dialogando con le scolaresche e dando consigli su come essere campioni non solo nello sport ma nella vita di tutti i giorni.

In Nepal l’Associazione LIFE è molto attiva, aiuta il “Sipahl Children’s Protection Home” un orfanotrofio di Kathmandù e collabora con Sher Rana Bahadur e il Dr. Anil Bhattarai, cardiochirurgo infantile e Assistant Professor presso la Tribhuvan University di Kathmandù, dell’Associazione “Save the Heart” che si occupa di bambini affetti da patologie cardiache che necessitano di operazioni chirurgiche. Assieme a medici militari di vari corpi militari nepalesi e con la APF (polizia del Nepal) la Life ha partecipato al progetto “Free Health Camp & Medicine Distribution Program”: visite mediche gratuite e distribuzione di medicinali per le popolazioni di alcuni villaggi, con il Dottor Lochan Karki Presidente della “Nepal Medical Association”.

Per il suo impegno in Nepal l’associazione Life ha ricevuto due importanti riconoscimenti: una targa dalla Regione Lombardia consegnata dalla Dr.ssa Maria Teresa Baldini, Consigliera Regione Lombardia, ora Parlamentare “Per gli eventi culturali e i progetti di promozione sociale realizzati in Italia e nel Nepal e per aver saputo offrire alla Regione Lombardia un esempio di Passione, Coraggio e Inclusione” e un Certificate of Honor dall’Onorevole Krishna Bhurtel e da Krishna Prasad Chapagain, Fondatore della “Bright Future Secondary English Boarding School” a Meghauli, Chitwan,: “In segno di graditudine per il vostro eccezionale contributo a questa e molte altre scuole in Nepal”. il Presidente Rossana Lanati e il vicepresidente Rocco Lanatà hanno anche ricevuto una cittadinanza onoraria da parte della Municipalità di Narayani “Per il vostro eccezionale contributo nel settore dell’istruzione in Chitwan”.

(* Regione Lombardia, Giunta Regionale. Decreto numero 10101 del 13/10/2016 identificativo atto numero 235 Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, Iscrizione apposita sezione F) APS (Associazione di Promozione Sociale) del Registro Regionale delle Associazioni – Ambito di Intervento A) Sociale/Civile al progressivo numero 145.)



