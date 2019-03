Assosementi: la filiera riconosce il valore aggiunto dato dal seme certificato. Pronti a fare squadra in un percorso verso l'innovazione in agricoltura

Giuseppe Carli, Presidente Assosementi: "Impossibile pensare di affrontare le sfide del sistema agroalimentare italiano senza il contributo del settore sementiero"

Bologna, 21 marzo 2019 – Occorre fare sistema per fronteggiare le criticità odierne e prepararsi alle sfide di domani. È quanto emerso nel corso della tavola rotonda “6 parole per il futuro dell’agricoltura italiana” che si è svolta ieri a San Severino Marche presso l’azienda Agroservice e a cui hanno preso parte i principali rappresentanti della filiera alimentare italiana.



“L’incontro di ieri ha evidenziato l’importanza del seme certificato come primo tassello di un intero sistema produttivo orientato alla qualità, all’innovazione ed alla tracciabilità – ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi. Raccogliamo questo impegno con soddisfazione e siamo pronti a collaborare con tutti gli attori della filiera”.



“Il nostro sistema agroalimentare si ritrova oggi di fronte a sfide ardue, che vanno dall’emergenza di nuovi competitor mondiali, che esercitano una spinta al ribasso sui prezzi, al cambiamento climatico che aumenta gli stress in campo, fino alla diversificazione della domanda dei consumatori, anche in termini di qualità e sostenibilità. È impossibile pensare di affrontare tali sfide senza il contributo del settore sementiero” – ha aggiunto Carli.



“Il seme certificato racchiude, infatti, i risultati della ricerca e dell’innovazione vegetale che permettono di individuare varietà in grado di mantenere o incrementare gli standard produttivi nel rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di rispondere alla crescente richiesta del mercato di prodotti con elevati requisiti nutrizionali e salutistici. Il settore sementiero mette in campo ingenti sforzi economici per soddisfare queste richieste, ma deve poter contare sulla remunerazione di tali investimenti, che determinano ripercussioni positive su tutti gli anelli a seguire” ha spiegato Carli.



“Nell’ottica di una strategia di filiera che veda il concorso coordinato e sinergico dei principali attori del sistema agroalimentare, anche il quadro normativo assume un ruolo di rilievo. Per tal motivo, Assosementi sta collaborando con il Ministero per tracciare un percorso di aggiornamento della legge sementiera allo scopo di renderla al passo con i tempi e fornire gli strumenti necessari ad affrontare il futuro” ha concluso Carli.



ASSOSEMENTI – Associazione Italiana Sementi - rappresenta a livello nazionale il settore sementiero: costitutori di varietà vegetali, aziende produttrici di sementi e aziende distributrici di sementi in esclusiva. Assosementi aderisce a ESA (European Seed Association), l’Associazione sementiera europea, e a ISF (International Seed Federation), la Federazione internazionale delle sementi.